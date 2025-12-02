Aparece video: vulgar acto de Jhon Jáder Durán causó molestia en clásico de Turquía

Jhon Jáder Durán fue autor del agónico gol con el que Fenerbahce empató 1-1 en condición de local con Galatasaray en el principal clásico de Turquía. Su equipo perdía hasta el minuto 90+5, cuando el ‘cafetero’ mandó el balón al fondo de la red con un potente remate de cabeza que puso a delirar a todo el estadio.

Sin embargo, las controversias vinieron después, ya que el antioqueño se desató en la celebración con una serie de gestos que no fueron bien recibidos por todos los presentes.

El antioqueño se subió a las vallas de publicidad, se tocó las partes íntimas con actitud desafiante, luego lanzó puños al aire con desborde de aparente rabia y por último besó el escudo de su camiseta para congeniarse con la hinchada.

Tanta gesticulación valió para que la escuadra visitante se pronuncie formalmente sobre los procederes de paisa de 21 años de edad, pese a que este nunca se dirigió a la delegación del Galatasaray, de la que era parte el también colombiano Dávinson Sánchez, defensa central.



Al respeto, el periodista local Haluk Yürekli aseguró que habrá una nota formal: "Galatasaray también se quejará ante la Federación Turca de Fútbol por el comportamiento de Durán hacia los aficionados de su equipo, después del gol".



Aparece video de acto vulgar de Jhon Jáder Durán en Turquía

Esta es la grabación hecha de manera aficionada desde atrás del arco en el que el colombiano hizo sus gestos frente a público de su propio equipo y que ahora sería utilizada como prueba por el Galatasaray:

Lo cierto es que son coletazos de un clásico en el que la igualdad fue tomada como una victoria por el elenco anfitrión y que dejó una profunda herida en el otro bando.

El duelo, válido por la fecha 14 de la liga de ese país, mantuvo al Galatasaray en el liderato con 33 puntos y al Fenerbahce en la segunda casilla con 32.

Ahora, en la próxima jornada, el sábado 6 de diciembre, Durán y sus compañeros deberán visitar al modesto Basaksehir, club de la parte media de la tabla.