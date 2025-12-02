Jhon Durán y Dávinson Sánchez protagonizaron una emotiva escena, tras clásico en Turquía

En el estadio Sukru Saracoglu, Fenerbahce y Galatasaray empataron 1-1, por la fecha 14 de la Superliga de Turquía. Allí, Jhon Durán fue protagonista, ya que fue el autor de la anotación de su equipo. Cuando transcurría el minuto 90+5' y parecía que todo estaba definido, el delantero colombiano dijo presente para inflar las redes y desatar la locura en los aficionados.

Por eso, las miradas se centraron en el 'cafetero', quien aparece en un video que ronda en las redes sociales, donde se le observa compartiendo con su compatriota, Dávinson Sánchez. Al final del encuentro, se dieron un cálido abrazo, mientras que el defensa central le hablaba al oído. Fueron casi 20 segundos, en los que intercambiaron algunas palabras.

Con dicho empate, Fenerbahce marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 32 puntos, uno menos que Galatasaray, que es líder. Respecto al próximo reto para el nacido en Antioquia, de 21 años, será el sábado 6 de diciembre, a las 12:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el estadio Basaksehir Fatih Terim, visitando a Istanbul BB, por la jornada 15.

Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Fenerbahce en la Superliga de Turquía AFP

Vea el abrazo entre Jhon Durán y Dávinson Sánchez, tras Fenerbahce 1-1 Galatasaray

Jhon Duran ile Davinson Sanchez maç sonu birbirlerine sarıldı.



pic.twitter.com/Baw0BVYntL — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) December 2, 2025