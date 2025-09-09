Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Linda Caicedo y Real Madrid femenino inician su camino para estar en fase principal de Champions

Linda Caicedo y Real Madrid femenino inician su camino para estar en fase principal de Champions

Las 'merengues' se enfrentan al Eintracht Frankfurt en el juego de ida por la tercera ronda clasificatoria a la Champions League femenina. Se espera la presencia de Linda Caicedo.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 02:03 p. m.
Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem