"Que nos digan 'negro' y 'mono' no es divertido", denuncia de Surinam tras juego con El Salvador

Surinam sorprendió este lunes al derrotar de visitante a El Salvador por 2-1 en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, en un encuentro donde el combinado caribeño denunció insultos racistas. En otro duelo, Panamá y Guatemala empataron 1-1.

Los goles del partido, disputado en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, fueron anotados por Radinio Balker (12') y Dhoraso Klas (81') para la visita, mientras que Anfernee Dijksteel (73', en contra) marcó el gol local.

Con dos fechas Surinam encabeza el Grupo A con 4 puntos, seguido de El Salvador con 3, Panamá con dos y Guatemala con uno. El líder de cada grupo clasificará directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.



En Surinam denunciaron insultos racistas

El seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, y el defensor Shaquille Pinas, denunciaron insultos racistas de parte de los aficionados que acudieron al Cuscatlán.

Publicidad

"Tienes que preguntar por qué tus fans les gritan a mis jugadores 'negro'. ¿Por qué hacen eso?", cuestionó Menzo en conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista sobre si los futbolistas de Surinam se habían enfrentado a la afición local.

Y agregó: "Nuestros jugadores en ningún momento pelearon con la afición, de hecho, ellos estaban agradeciendo a la afición y en ningún momento hicieron insultos, de hecho, no hacemos eso y no estamos acostumbrados. Estaban gritando en contra de mis jugadores negro".

Publicidad

"Como dijo el entrenador, si dices 'negro' y 'mono', este tipo de cosas; no me parece divertido", agregó Pinas.

#DeDeportes | Surinam denuncia racismo



El entrenador surinamés Stanley Menzo ha dicho que se escucharon expresiones como «negro» y «mono» de la afición salvadoreña hacia los futbolistas visitantes. Pide que este tipo de expresiones se erradiquen del fútbol. Video. E. De la O. pic.twitter.com/id6rheMgev — De Deporte (@DeDeporte_ES) September 9, 2025

-"Seguimos en la pelea"-

En la previa, el seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, había advertido que la historia no decidía los duelos, en referencia a que su equipo ha estado en 2 Mundiales (México-1970 y España-1982) y Surinam en ninguno.

Dicho y hecho. Surinam no solo ganó, también marcó los tiempos a un rival muy desdibujado. A los pocos minutos Balker enmudeció el estadio con un certero remate de cabeza en un saque de esquina.

En la segunda parte, El Salvador empató con un gol de Dijksteel en propia puerta, pero ocho minutos después un remate de Klas dio la razón al "Bolillo" Gómez: la historia no gana partidos.

Acción de juego entre El Salvador vs Surinam por las Eliminatorias de la Concacaf. AFP

Publicidad

"Es una eliminatoria, nadie (en el grupo) tiene seis puntos todavía (...) con tres (puntos) seguimos en la pelea", señaló Gómez.



-Panamá vuelve a fallar-

En el otro duelo, Panamá no pudo desplegar su fútbol y volvió a carecer de pólvora ante el arco rival. Los canaleros lucieron desconectados y no tuvieron profundidad por bandas.

"No me voy contento con estos dos puntos, tenemos que mejorar bastante", afirmó el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

Publicidad

Santis adelantó a Guatemala tras aprovechar un rechazo, pero dos minutos después Harvey, en un saque de esquina, saltó por encima de dos rivales para mandar el balón a la red de un cabezazo.

En la reanudación, Panamá tuvo una mejor disposición con el balón, pero volvió a ser impreciso en ataque. "El empate me parece justo", declaró el técnico de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena.