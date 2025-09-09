Publicidad

Gol Caracol  / "Que nos digan 'negro' y 'mono' no es divertido", denuncia de Surinam tras juego con El Salvador

Surinam, equipo que venció a El Salvador de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, denunció insultos racistas en medio del compromiso por Eliminatorias al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:23 a. m.
La formación de la Selección de Surinam frente a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026.
AFP