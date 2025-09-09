Publicidad

¡Atención Selección Colombia para el Mundial 2026!: estadios serían inseguros por niveles de calor

¡Atención Selección Colombia para el Mundial 2026!: estadios serían inseguros por niveles de calor

Diez de los 16 estadios que albergarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya son considerados inseguros por las altas temperaturas, según reveló un estudio.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:49 a. m.
Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
Foto: AFP