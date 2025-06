Jhon Durán y la posible dupla ofensiva del Fenerbahçe de cara a la Champions League

El nombre deJhon Jáder Durán vuelve a sonar con fuerza en el mercado de fichajes. El delantero colombiano, que fue una de las contrataciones más sonadas del pasado invierno en la Liga Profesional Saudí, podría dejar Al Nassr apenas unos meses después de su llegada al club a comienzos de 2025 procedente del Aston Villa de Inglaterra, que recibió cerca de 77 millones de euros por su pase, una cifra histórica para un jugador colombiano.

Sin embargo, su presente en Arabia Saudita no atraviesa el mejor momento. A pesar de haber marcado una buena cantidad de goles en su primera campaña, rumores de la prensa local aseguran que el atacante de 22 años no se encuentra cómodo a nivel personal, lo que habría encendido las alarmas en el club de Riad. Además, versiones extraoficiales indican que por solicitud directa de Cristiano Ronaldo, Al Nassr no tendría en sus planes a Durán para la próxima temporada.

¿Regreso a Europa?

Jhon Jáder Durán jugará su propia Champions. Foto: Al Nassr.

En medio de la incertidumbre, el futuro del delantero antioqueño podría volver a cruzarse con el fútbol europeo. Equipos de Inglaterra, Italia y Turquía han mostrado interés en su fichaje, pero el club que más cerca estaría de quedarse con sus servicios es el Fenerbahçe.

Publicidad

El conjunto turco, ahora dirigido por José Mourinho, busca reforzarse con jerarquía para afrontar los desafíos de la Superliga y la clasificación a la Champions League. Según el periodista Volkan Demir, la posibilidad de contar con Durán es real: “Si el Fenerbahçe firma un traspaso con Jadon Sancho junto a Jhon Durán como delantero centro, podremos hablar de cosas muy distintas, sobre todo de cara a la fase de clasificación de la Champions League”, afirmó en medios turcos.

Además, Demir agregó que “no hay ningún obstáculo financiero para el Fenerbahçe en cuanto a Jhon Durán o Jadon Sancho”, lo que indica que la operación es viable desde lo económico.

Volkan Demir:



Santrofora Jhon Duran yanına Jadon Sancho ikilisiyle transfere girerse Fenerbahçe, çok başka şeyler konuşabiliriz. Özellikle şampiyonlar ligi ön elemesi için.pic.twitter.com/uZEIJ4GmUR — Fenerbahçe'nin Savaşçı Ruhu (@fbsavasciruhu) June 24, 2025

Publicidad

Números de Jhon Durán

Durante su paso por Al Nassr, Durán ha mostrado una faceta goleadora sólida. En total, disputó 18 partidos oficiales y anotó 12 goles en 1.541 minutos. Una cifra que habla bien de su adaptación al fútbol asiático, pese a las circunstancias. Con apenas 22 años, el delantero formado en Envigado y con pasos por Chicago Fire y Aston Villa, sigue siendo una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano en el exterior.