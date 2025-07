Jhon Durán y los motivos por los que aún no habría sido anunciado por Fenerbahçe

Jhon Durán llegó hace unos días a Turquía para firmar los respectivos documentos que lo confirmarían como nuevo jugador del Fenerbahçe. No obstante, el delantero colombiano aún no ha sido presentado oficialmente por el club 'grande' de aquel país, y los murmullos sobre este indicativo no se han hecho esperar en los medios internacionales.

Este portal conoció de primera mano, a través de la periodista Hazal Palavar, de la cadena 'Ensonhaber', que los documentos del Al Nassr aún no han llegado, por eso club está esperando". Sin embargo, ya han pasado tres días desde que Durán arribó a territorio 'otomano' y ahora saltó a la vista otra razón del por qué no ha sido anunciado en los 'canarios amarillos'; todo tendría que ver con que la negociación de agentes externos.

Y es que, al parecer, hay dos representantes involucrados en los acuerdos e incorporación del artillero antioqueño al Fenerbahçe: uno es su agente, Iván Reyes, y otro es una empresa; ambos habrían pedido comisiones extra en el negocio.

¿Qué pasó ahora, por qué aún no han anunciado a Jhon Durán en Fenerbahçe?

"Lo que más me llamó la atención del traspaso de Jhon Durán fue la cuota de 6 millones de euros que pidió el agente… La parte Fenerbahçe - Al Nassr la gestiona una empresa llamada SEG, y la parte jugador-Fenerbahçe, la gestiona Iván Reyes. Al ser dos agentes, el pago es de 6 millones euros para cada uno", se le escuchó decir al comunicador turco, Ibrahim Seten para '343 Digital'.

🗣️ İbrahim Seten: “Jhon Duran transferinde benim dikkatimi çeken esas nokta 6 milyon €’luk menajerlik parası… Fenerbahçe-Al Nassr bölümünü SEG diye bir şirketi yapıyormuş. Oyuncu-Fenerbahçe bölümünü Ivan Reyes yapıyormuş. Çifte menajer olduğu için 6 milyon €’luk bir ödeme söz… pic.twitter.com/wVutsQNzsx — 343 Digital (@343_digital) July 4, 2025

En los distintos tabloides turcos le han dado un espacio al delantero, de 21 años, y quien llegó como la firme apuesta en ataque del segundo club en importancia de Turquía, y a su vez, como pedido exclusivo del entrenador portugués José Mourinho.

Publicidad

"El Fenerbahçe aún no ha podido firmar el contrato con Jhon Duran, al que trajo a Estambul hace 3 días", reportó el medio 'Le Marca Sports' en 'X'. Y así, hay varios que expresan lo mismo con respecto a la incorporación del formado en la cantera de Envigado Fútbol Club.

Hay que aclarar que Jhon Durán llegó a los 'canarios amarillos' cedido por una temporada desde el Al Nassr, pero en Fenerbahçe querrían extenderlo una campaña más, es decir dos años, y eso es lo que se estaba definiendo precisaron en Turquía cuando finalmente aterrizó en aquella nación, para finalmente darle una presentación oficial con 'bombos y platillos'.

Publicidad

Así las cosas, solo quedar esperar con el correr de las horas nuevas novedades con respecto a Durán y todo el tema de su incorporación y presentación.