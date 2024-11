Jhon Jader Durán y su personalidad es tema de discusión: una leyenda del fútbol sería su ejemplo

Siendo una de las máximas estrellas, esta temporada, del Aston Villa, de Jhon Jader Durán siempre se habla en Inglaterra. De la mano de Unai Emery, quien le ha empezado a dar confianza a medida que ha pasado el tiempo, el colombiano ha logrado un nivel más que destacable, siendo incluso el goleador del equipo en lo que va de campaña.

Sus importantes goles y su despliegue en las distintas canchas en donde ha representado a los 'villanos' le han valido un nombre a tener en cuenta en la prensa internacional, razón por la cual, ahora los ojos del mundo están sobre él, a lo que ha respondido de la mejor manera.

Firme y seguro de sí mismo se mostró 'JJ' en entrevista con Sky Sports, en donde, aunque es parte del mundo del deporte, aseguró que ver fútbol le aburre. "No me gusta ver fútbol todo el tiempo. La verdad es que me aburro", mantuvo el delantero que no aburre a nadie de ver como cada fin de semana marca y marca a los equipos más importantes del continente europeo.

Jhon Jáder Durán, jugador del Aston Villa. Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Además de ello, como si de un espejo se tratara, habló de Zlatan Ibrahimovic , de quien aseguró que le encanta su personalidad y su confianza en sí mismo dentro de la cancha y hasta fuera de ella, razón también en gran medida de aquella forma de ser por parte de Durán que, si bien ha sido algo discutida, ya es característica de él y hasta ya es ovacionada por muchos al asegurar que es justo y necesario tener un jugador colombiano con este tipo de rigor a la hora de expresarse y, claramente, de jugar.

"Lo amo por su personalidad", aseguró el '9'. "Su confianza en sí mismo, su capacidad goleadora, su temperamento en el campo. Y él siempre decía: '¿Por qué ser como todos si puedes ser diferente?' Entonces, me gusta la forma en que aborda el fútbol y la vida, y me gusta ese ejemplo", complementó en su charla con Sky Sports.

A renglón seguido, dejó en claro que le encanta poder ser diferente a los demás, eso para él es un motivante adicional que le ha permitido tener un inicio de temporada más que inquietante para los demás clubes que han tenido que enfrentarlo, llegando a estar en boca de varios de los equipos más importantes del mundo, los cuales ya con ansias desean contar con sus servicios.

"Me gusta ser diferente. Me gusta hacer lo que es bueno para mí, lo que me hace sentir bien, no lo que todo el mundo quiere que haga, y creo que así va a ser hasta el día que me vaya. Soy yo. Voy a tratar de hacer todo lo posible para ser feliz, y no me importa lo que digan afuera, soy yo y mi familia, y aquí estoy", aseguró.