Jhon Durán recibió llamada de prestigioso entrenador que busca su regreso a Europa

Jhon Jáder Durán está en el centro de los rumores del mercado de fichajes. El delantero colombiano, que llegó a comienzos de 2025 al Al Nassr procedente del Aston Villa, podría salir del club apenas unos meses después de su arribo. Su traspaso, valorado en cerca de 77 millones de euros, marcó un récord para un jugador colombiano, generando gran expectativa en torno a su rendimiento.

No obstante, su presente en Arabia Saudita no es el más favorable. Aunque tuvo un inicio prometedor en lo deportivo, con una buena cantidad de goles, la prensa local asegura que Durán no se encuentra del todo cómodo a nivel personal, lo que habría generado inquietud dentro del club.

A esto se suma un factor determinante: según versiones no confirmadas, Cristiano Ronaldo habría solicitado su salida como parte de la reestructuración del plantel para la próxima temporada. De confirmarse, Al Nassr no contaría con el atacante colombiano, lo que abre la puerta a un nuevo movimiento en su carrera profesional.

Cabe recordar que Al Nassr hizo oficial la salida del que hasta poco fue su entrenador italiano Stefano Pioli, que no podría ser la única.

La llamada que recibió Jhon Durán

Jhon Jáder Durán jugará su propia Champions. Foto: Al Nassr.

En los últimos días ha cobrado fuerza el rumor de un posible regreso del delantero, de 22 años, al 'viejo continente. A Jhon Durán pretendientes no le faltan, pues se habla de un interés del West Ham de Inglaterra y Napoli de Italia, aunque este último quedaría descartado de hacerse oficial la contratación del uruguayo Darwin Núñez.

Otro de los destinos en los que podría recalar Jhon Durán es Turquía, dado que se especula que el Fenerbahçe, uno de los clubes más grandes de dicho país, habría tenido acercamientos para quedarse con los servicios del delanteto antioqueño que sería dirigido por el portugués José Mourinho.

De hecho, en Turquía aseguran que 'Special One' se habría contactado directamente con Durán para convencerlo de firmar por Fenerbahçe.

"Jhon Durán, con quien José Mourinho habló personalmente por teléfono para convencerle, se muestra positivo ante la oferta del Fenerbahçe. Los Yellow-Navy Blues ofrecieron al jugador de 21 años un salario de 10 millones de euros y un préstamo de 7 millones de euros al Al Nassr", publicó Fanatik

Cifras de Jhon Durán en Al Nassr

Durante su etapa en Al Nassr, Jhon Jáder Durán ha dejado buenas sensaciones desde lo futbolístico. En 18 partidos oficiales disputados, el delantero colombiano ha marcado 12 goles en 1.541 minutos, números que reflejan su eficacia frente al arco y su rápida adaptación al fútbol asiático, incluso en medio de un contexto no del todo favorable.

A sus 22 años, Durán —formado en las divisiones inferiores de Envigado y con experiencia en clubes como Chicago Fire y Aston Villa— sigue proyectándose como una de las grandes promesas del fútbol colombiano en el exterior, con margen de crecimiento y potencial para dar el salto a nuevos desafíos en el mercado internacional.