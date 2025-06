Respiro para Jhon Jáder Durán: tambalea pez gordo que lo había puesto en lista roja

Jhon Jáder Durán ha venido siendo noticia recientemente por las polémicas que genera y no por su desempeño como futbolista, al punto que en Medio Oriente se dice que el portugués Cristiano Ronaldo, su compañero en el club Al Nassr de Arabia Saudita, no querría que el paisa se quede en la plantilla para la temporada 2025-2026.

Pero ahí no para todo, ya que en Selección Colombia también lo acompañan las controversias, como el supuesto altercado que habría tenido con el entrenador argentino Néstor Lorenzo, su salida de la concentración del combinado patrio por una aparente molestia de espalda y su posterior aparición bailando en una fiesta sin dar muestras de dolor.

En medio estas versiones, su nombre ha sonado para ir a diferentes ligas de Europa en donde lo estarían pretendiendo, pero hasta el momento nada se ha concretado y sigue siendo jugador del elenco amarillo y azul de Riad, con el que tiene contrato hasta 2030.

No obstante, su permanencia en esa institución no está asegurada, pese al alto sueldo que tiene, estimado en 20 millones de euros por año, suma que difícilmente otro club estaría dispuesto a pagar.

Pese a ello, el antioqueño fue puesto en lista de salida del equipo saudí poco después de haber llegado, ya que se dijo que la dirigencia estaría dispuesta a transferirlo para recuperar la inversión que hizo por él –77 millones de euros desembolsados al Aston Villa de Inglaterra– y de paso obtener alguna ganancia.

Con este panorama, es incierto el futuro de Durán, que espera en medio de sus vacaciones cuál será su destino. Lo particular es que la inminente salida de uno de los pesos pesados del Al Nassr le podría aclarar el camino.

Respiro para Jhon Jáder Durán en Arabia Saudita

El nombre del atacante ‘cafetero’ habría sido puesto en lista de salida por el español Fernando Hierro, exfutbolista del Real Madrid de España y actual director deportivo del club Al Nassr.

Sin embargo, Hierro fue llamado al orden por los dirigentes del equipo tras los flojos resultados de la temporada 2024-2025, según informó el diario saudí Al-Yaum.

El español podría ser desvinculado del equipo árabe próximamente debido a que su proyecto no habría dado los frutos deseados, ya que el club no ganó ninguno de los múltiples torneos que afrontó, casi todos en el plano local, y no clasificó a la Champions de Asia; solo obtuvo cupo para la Champions 2, competición continental de segundo nivel.

“Al Nassr FC ha entrado en negociaciones avanzadas con Fernando Hierro para rescindir el contrato. Este anuncio se produce en medio de los cambios administrativos y técnicos que se están llevando a cabo en el club después de una temporada que no cumplió con las expectativas”, detalló la publicación.

Resta esperar si con la posible salida de Hierro se mantiene el plan de transferir a Durán o si todo quedará en manos del nuevo director deportivo.