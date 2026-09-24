Zinedine Zidane, con todos los ojos encima en la Selección de Francia; se viene esperado debut

Zinedine Zidane pasó años esperando pacientemente entre bastidores la oportunidad de dirigir a Francia. Por fin este viernes el sucesor de Didier Deschamps como seleccionador de los Bleus estará al frente del equipo, en la visita a Turquía en la Liga de Naciones.

A los 54 años Zidane es una figura que trasciende el fútbol en Francia, con un aura que ahora deberá convertir en resultados.

Pero tiene un listón muy alto, dejado por su predecesor Deschamps y su larguísimo mandato (2012-2026): semifinales en cinco de los últimos seis grandes torneos y título mundial en 2018.

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Este último fue el capitán de la primera selección francesa que ganó el Mundial, como anfitriona en 1998, y del equipo que conquistó la Eurocopa del año 2000.



Zinédine Zidane s’inclut dans ce dernier exercice en distribuant quelques ballons. Avec classe.#EDF pic.twitter.com/YQJm2gXrl1 — Ilies Peeters (@IliesPeeters) September 21, 2026

Pero Zidane era la estrella de aquel conjunto, un mediapunta majestuoso con un control de balón casi de ballet y una cara menos vistosa que a veces le jugaba malas pasadas.

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- Dos décadas después del cabezazo -

Se despidió del fútbol internacional como jugador hace 20 años con su célebre cabezazo a Marco Materazzi en la prórroga de la final del Mundial de Alemania que Francia perdió en los penales ante Italia.

Aquel partido fue la 108ª y última vez que Zidane, hijo de inmigrantes argelinos nacido en Marsella, jugó con Francia.

Había dejado su país natal para irse al extranjero con apenas 24 años, cuando abandonó el Burdeos rumbo a la Juventus.

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Zidane nunca regresó y pasó cinco años en Italia antes de vivir los mejores días de su carrera como jugador del Real Madrid.

Después tuvo dos etapas como entrenador del gigante español, ganando la Liga de Campeones tres años seguidos entre 2016 y 2018.

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Su segundo periodo al mando del banquillo del Bernabéu terminó en 2021 y, desde entonces ha rechazado ofertas, únicamente esperando la llamada de los Bleus.

Before heading to Turkey, Zinédine Zidane’s Bleus took part in a behind-closed-doors training session at Clairefontaine, including some finishing drills! 💥 pic.twitter.com/0Dj2PUTuNq — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 24, 2026

"He estado esperando cuatro o cinco años este día. Estoy lleno de emoción, estoy muy ilusionado. Soy feliz. Esto es enorme para mí", dijo Zidane en su presentación en París a finales de julio.

- Promesa ofensiva -

El viernes pasado anunció su primera convocatoria y hubo varias caras nuevas en medio de las expectativas de que su equipo sea más ofensivo que la Francia habitual de Deschamps.

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"Van a poder ver cómo entiendo el fútbol. Jugar bien al fútbol es lo que me mueve. Siempre habrá un equilibrio en el equipo", dijo.

Tras años de priorizar la eficacia sobre el estilo, lo que le valió algunas críticas, pero también sirvió para ganar el título mundial en 2018, Deschamps se dio cuenta de que tenía jugadores para jugar más al ataque en el torneo de este año en Norteamérica.

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Francia partía como una de las favoritas, pero acabó perdiendo ante España en semifinales (2-0). Su capitán Kylian Mbappé fue el máximo goleador del torneo con 10 tantos.

No están en la primera lista de Zidane el defensa del Arsenal William Saliba, lesionado, y el medio del Real Madrid Aurélien Tchouameni, recién recuperado.

- Jacquet, Da Cunha, Lepaul... -

Entre las caras nuevas, el central Jeremy Jacquet fue llamado como recompensa a un impresionante inicio de temporada en el Liverpool, el centrocampista Lucas Da Cunha, del Como, y Esteban Lepaul, del Rennes, que se ganó su oportunidad tras acabar como máximo goleador de la Ligue 1 la pasada campaña.

Zinedine Zidane takes charge of his first training as France's head coach 🔵 pic.twitter.com/qBkfjXzWtK — B/R Football (@brfootball) September 21, 2026

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El asistente de Zidane será David Bettoni, que trabajó con él en el Real Madrid. Fabien Barthez, que ganó el Mundial junto a Zidane, será el entrenador de porteros.

El primer gran objetivo del nuevo seleccionador será la Eurocopa 2028, en el Reino Unido e Irlanda, antes del Mundial de 2030 en Marruecos, España y Portugal.

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Antes llega la Nations League, que le ofrecerá a Zidane una competición oficial pero sin la presión de la Eurocopa o el Mundial.