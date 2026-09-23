Camilo Durán, el talento fugado que espera quedarse con la '9' de Colombia en nuevo ciclo de Lorenzo

Los inevitables retiros internacionales de Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez abren paso a los nuevos cachorros del fútbol sudamericano, que tendrán la chance de mostrar su talento en la actual megafecha FIFA.

A continuación cinco juveniles a seguir en los amistosos que se disputarán desde esta semana hasta el 6 de octubre:

Flores, la promesa de Boca

Publicidad

La aparición del canterano Leonel Flores infla el orgullo y entusiasma las arcas de Boca Juniors, que espera una venta millonaria del atacante de 19 años.



Desequilibrante y con capacidad de jugar por ambas bandas e incluso por el centro, Flores cuenta con unas cifras envidiables en su primera temporada como profesional: once goles y siete asistencias en 34 partidos en todas las competencias.

Lionel Scaloni lo llamó por primera vez para los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. En este último, Messi se despedirá de los subcampeones mundiales.

Publicidad

"Leo es inteligente y seguramente aprovechará al máximo esta oportunidad", dijo el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena.

Titular indiscutido con el Vasco, Flores es una carta firme de los auriazules para intentar ganar el torneo Clausura local y la Copa Sudamericana.

Nuevos guardianes del arco brasileño

Carlo Ancelotti comenzó con todo la reconstrucción de Brasil tras el fiasco en el Mundial. ¿Entre sus medidas más llamativas? Dejar fuera a Alisson, Ederson y Weverton, los custodios del arco en los últimos años.

Publicidad

Carletto citó a Hugo Souza, guardameta del Corinthians y quien apenas ha jugado un partido con la Canarinha (derrota 3-2 ante Japón en octubre de 2025).

Souza, de 27 años, es el llamado a ser titular. Luchará por el puesto, en los dos juegos ante Australia y el choque con India, con dos debutantes: Pedro Morisco (Coritiba), de 22 años, y Otávio (Cruzeiro), de 20.

Publicidad

"Esto no significa que los otros están excluidos. Cuando llegue la próxima competición, la Copa América (en 2028), si Alisson sigue siendo el mejor portero de Brasil, va a jugar Alisson, pero ahora tenemos que priorizar esto, mirar a los nuevos", justificó Ancelotti.

Durán, ¿el esperado 9 cafetero?

Desde el ocaso de Falcao García, pocas selecciones han sufrido tanto la ausencia de un goleador como Colombia.

Los cafeteros celebraron los buenos momentos de Jhon Córdoba (Krasnodar) y Luis Suárez (Sporting Lisboa) en Europa.

Publicidad

Pero ninguno pudo trasladar al equipo nacional el éxito cosechado en sus clubes: once goles entre los dos en 41 cotejos, ninguna de esas dianas en Norteamérica 2026.

Néstor Lorenzo probará por primera vez una carta poco conocida pero que da que hablar en el Celtic de Escocia: Camilo Durán, de 24 años, autor de seis tantos en doce cotejos en lo que va de temporada.

Publicidad

"Sea lo que sea que hayamos pagado por Durán, ya ha valido su precio", destacó recientemente Martin O'Neill, técnico del club escocés, adonde el delantero llegó esta campaña desde el Qarabag azerbaiyano.

Colombia jugará contra México, Paraguay y Perú.

Bernal, ¿respaldo para Valverde en la Celeste?

No podrá probarse en el mediocampo con Federico Valverde, baja por lesión, pero Facundo Bernal tendrá una nueva oportunidad con Uruguay ante Japón, Corea del Sur e India

Publicidad

En su primera temporada en España, el exvolante del Fluminense se ha consolidado en el Real Betis, el equipo revelación en el arranque de LaLiga.

Bernal, de 23 años, apenas ha tenido rodaje con la Celeste: jugó un amistoso contra Costa Rica (0-0) en mayo de 2024, en el que no actuaron los titulares.

Publicidad

Diego Forlán lo citó para que comparta con otros veteranos del mediocampo, Nahitan Nández y Lucas Torreira, que regresan tras el fracaso mundialista con Marcelo Bielsa.

"Voy a dar el máximo desde donde me toque", dijo Bernal a El Espectador Deportes de Uruguay.

González y Cuenca, nuevos cerebros paraguayos

La garra y el orden táctico están fuera de discusión en el Paraguay de Gustavo Alfaro.

Publicidad

Pero los guaraníes muchas veces echan en falta un jugador cerebral que permita explotar el potencial ofensivo de Julio Enciso.

Quizás en respuesta a esa carencia Alfaro llamó a los creativos Enso González y Hugo Cuenca, ambos de 21 años, para foguearse con Bolivia y Colombia.

Publicidad

Con poco rodaje en el comienzo de campaña del Wolverhampton, que disputa la segunda división inglesa, González fue citado por primera vez por la absoluta tras experiencias en las inferiores.

Cuenca, de su lado, ha tenido minutos en tres choques internacionales y vuelve a la Albirroja tras ganar terreno, de a poco, en el filial del Celta de Vigo.