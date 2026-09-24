Carlo Ancelotti y los cinco nombres con los que busca reconstruir a esta irreconocible Brasil

Tras el fracaso del Mundial 2026, el Brasil de Carlo Ancelotti pondrá a partir del viernes la primera piedra de su reconstrucción, con amistosos ante Australia e India.

Los pentacampeones mundiales enfrentarán primero a los Socceroos en Townsville, con una convocatoria renovada, aunque figuras como Raphinha y Vinícius Júnior se mantienen entre los pilares.

El Scratch volverá a jugar contra la selección australiana el próximo martes, en Brisbane, y el 3 de octubre cerrará la fecha FIFA ante India, en Calcuta.

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A continuación, cinco nombres clave de la nueva Seleção:



- Raphinha -

Un espectacular inicio de temporada con el FC Barcelona hace de Raphinha, de 29 años, el sobreviviente de la vieja guardia de Brasil con mejor presente.

Raphinha, brasileño del Barcelona. afp.

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El extremo culé suma doce goles y tres asistencias en siete jornadas en la liga española y firmó doblete en su primer partido del curso en la Liga de Campeones de Europa contra el Feyenoord neerlandés (5-1).

Es uno de los nueve mundialistas en Norteamérica 2026 que figuran en la lista de Ancelotti.

La actualidad de Raphinha contrasta con la de Vinícius, quien ha tenido un titubeante arranque en el Real Madrid.

- Estêvão -

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La de Estêvão fue una de las bajas más dolorosas en el Mundial.

Hasta que se lesionó, el extremo de 19 años era el máximo anotador de la Verdeamarela en el ciclo de Ancelotti, con cinco goles en siete presentaciones. Fue superado en la Copa del Mundo por Vinícius, que llegó a siete tantos en la etapa del italiano.

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"Cada minuto que tenga va a ser una final, porque es muy importante estar aquí para mí", dijo Estêvão en rueda de prensa en Australia.

El atacante recibe un voto de confianza pese a vivir un momento bajo con el Chelsea.

Totaliza apenas 23 minutos en cuatro partidos jugados en la Premier League con los Blues bajo las órdenes del español Xabi Alonso.

- Mauro Júnior -

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En cuanto a las caras nuevas, una de las sorpresas fue Mauro Júnior, lateral izquierdo del PSV Eindhoven neerlandés, quien a sus 27 años se estrena en una convocatoria de Brasil.

"Juega por dentro, es ofensivo y tiene calidad. Quiero verlo de cerca, me parece que tiene un perfil muy interesante", dijo Ancelotti.

Bruno Guimarães con Brasil AFP

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Carletto busca alternativas en los costados de la defensa, donde hay escasez de efectivos.

El lateral derecho Vanderson, del Mónaco, fue convocado a última hora por problemas físicos de Wesley, que se perdió el Mundial por lesión.

En el centro de la zaga, la dupla Marquinhos-Gabriel Magalhães da garantías, aunque el entrenador italiano aprovechará la ocasión para observar a jóvenes como Vitor Reis, de 20 años, ficha del Manchester City.

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- Bruno Guimarães -

Otro dolor de cabeza para Ancelotti es el mediocampo, con la falta de organizadores.

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En medio de una reestructuración que trae de regreso a Andrey Santos (Manchester United) y presenta nuevos nombres como Breno Bidon (Corinthians) y Gabriel Bontempo (Santos), Bruno Guimarães sigue siendo un bastión.

A sus 28 años, acaba de pasar del Newcastle al Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de Europa.

Guimarães ha jugado tres de los cinco partidos de los Gunners en la liga inglesa, con un gol anotado.

Asume motivado el reencuentro con Brasil y con la idea de dejar atrás el penal errado en la derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial: "Volvería a patear mil veces", dijo.

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- Hugo Souza -

Alisson ha sido el indiscutible dueño de la portería de Brasil en los últimos años, pero Ancelotti ojea candidatos para el relevo.

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Ya Hugo Souza, arquero del Corinthians, está bien perfilado, si bien su presente es difícil con una racha de seis derrotas consecutivas del Timão en el campeonato brasileño y la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Junto a él están concentrados dos nuevos citados: Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).