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Gol Caracol  / Manchester United no es ni la sombra de lo que era en el pasado; deuda llega a alta cifra millonaria

Manchester United no es ni la sombra de lo que era en el pasado; deuda llega a alta cifra millonaria

En las últimas horas se conoció el estado financiero de los 'red devils', que está en saldo rojo, preocupando a la dirigencia del conjunto inglés. Deuda alcanza importante cifra millonaria.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Manchester United perdió con Newcastle en la Premier League.
Manchester United perdió con Newcastle en la Premier League.
Getty

El Manchester United tiene una deuda acumulada superior a los 1000 millones de libras (1160 millones de euros), según sus cuentas financieras publicadas este miércoles.

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El club mancuniano informó de que tienen unos ingresos récord de 677 millones de libras y un beneficio operativo de 22,6 millones durante la temporada 2024-2025, lo que supone una mejora considerable de las cuentas de la institución después de presentar unas pérdidas de 113,2 millones en el curso 2023-2024.

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La deuda acumulada del club continúa por encima de los 1000 millones de libras, aunque se ha reducido ligeramente desde que en diciembre del año pasado el United anunciara que repicó por encima de los 1300 millones.

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Esta situación financiera llega en un momento de crisis deportiva en el United tras un mal arranque de temporada en el que están en duodécima posición en la tabla de la Premier League, tras una sola victoria en cinco jornadas, y después de haber sido eliminados de la Copa de la Liga por el Brighton & Hove Albion pese a ir ganando 2-0 en Old Trafford.

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Parte de las críticas de la afición, que ya ha congregado en los alrededores del estadio para criticar a la propiedad del club, parten de la idea de que el mercado veraniego fue escaso, con apenas 150 millones de libras gastadas en Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans.

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"Estamos encantados de haber logrado ingresos de récord. Esto demuestra la fortaleza de nuestro negocio y demuestra el impacto que hemos tenido en los dos últimos años", aseguró Omar Berrada, presidente ejecutivo del equipo.

Desde la llegada del multimillonario británico Jim Ratcliffe al club en las navidades de 2024, el United ha llevado a cabo una serie de medidas para recortar gastos, tales como el despido de empleados y el recorte de beneficios a estos.

Según las cuentas del club, los salarios se han reducido en el último curso alrededor de unos 11 millones de libras.

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