Italia inicia su sueño de volver a la gloria mundial, al mando de leyenda de histórica leyenda

Ante una crisis sin precedentes, Italia soñó en reinventarse con Pep Guardiola y luego pensó en Andrea Pirlo, pero ambos planes naufragaron y hubo que recurrir de urgencia a un viejo conocido, Roberto Mancini, que inicia su segunda etapa como seleccionador de la Azzurra este viernes ante Bélgica en la Liga de Naciones de la UEFA.

La salida de Mancini de la Azzurra a mediados de 2023 no fue precisamente elegante: se produjo en pleno verano europeo y de manera sorpresiva, para aceptar una oferta millonaria de Arabia Saudita.

La maniobra generó en su momento mucho malestar entre dirigentes y aficionados, pero Mancini confía en pasar ahora la página y con esa idea ha retomado el trabajo a sus 61 años.

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Este recordado exgoleador de la Sampdoria fue seleccionador de Italia entre 2018 y 2023, una etapa en la que el equipo conquistó la Eurocopa en 2021 y tuvo una racha sin precedentes de 37 partidos consecutivos sin perder.



🚨🇮🇹 OFFICIAL: Italy list released for the first time under new cycle under Roberto Mancini. pic.twitter.com/GgDkxlsbpQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

La salida de "Mancio" en plena campaña de clasificación para la Eurocopa 2024 dio inicio a unos años caóticos, en los que primero se confió en Luciano Spalletti (2023-2025), antes de su relevo por Gennaro Gattuso (2025-2026).

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En la Eurocopa 2024, Italia fue eliminada por Suiza en octavos de final, en un torneo que afrontó como defensora del título.

En marzo de este año, el desastre fue absoluto cuando Bosnia-Herzegovina le superó en un playoff por una plaza para el Mundial de Norteamérica, dejando a Italia fuera del torneo supremo del fútbol por tercera vez consecutiva, después de ausentarse también de él en 2018 y 2022.

- 15ª del ranking FIFA -

Perderse los tres últimos Mundiales es una anomalía muy dolorosa para una Italia que tiene en su palmarés cuatro títulos mundiales y dos europeos.

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El declive es evidente y este antaño peso pesado del fútbol es ahora decimoquinto en el ranking FIFA, antes de arrancar en una Liga de Naciones donde en el plazo de once días se dispone a medirse a Bélgica, Turquía (dos veces) y Francia.

Desde la hecatombe bosnia, el Calcio y su nuevo dirigente, Giovanni Malago, elegido en junio al frente de la Federación Italiana (FIGC) después de la dimisión de Gabriele Gravina, creen haber identificado las causas de esta deriva.

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Entre las más citadas está el funcionamiento de la Serie A, la liga italiana, donde los jugadores extranjeros acumulan el 71,8% del tiempo de juego en las cinco primeras jornadas de la nueva temporada, según la web especializada Transfermarkt, lo que se considera un freno a la eclosión de talentos nacionales.

Roberto Mancini, técnico de la selección Italia - Foto: AFP ALBERTO PIZZOLI/AFP

En su primera lista de 34 jugadores llamó a nueve caras nuevas para el equipo, entre ellos algunos procedentes de la inmigración como Issa Doumbia, Michael Kayode o Eddy Koaudio.

- "Calidad y potencial" -

"No es para impresionar o marcar un nuevo inicio. Estoy convencido de que hay que apostar por los jóvenes, hay que entender pronto con quién podemos contar", explicó Mancini en una conferencia de prensa al principio de esta semana.

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"En los próximos cuatro años, estoy seguro de que vamos a recuperar nuestro lugar, veo calidad y potencial", añadió Mancini, que en su palmarés tiene tres títulos de campeón de Italia con el Inter de Milán y uno de campeón de la Premier League inglesa con el Manchester City.

Sus dos últimas experiencias han terminado de manera prematura, primero como seleccionador de Arabia Saudita y luego en el club catarí Al Sadd, y su regreso no genera de entrada un enorme entusiasmo entre los aficionados.

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"No soy su mayor fan, pero Mancini siempre ha dado oportunidades a los jóvenes", dice a la AFP Fabio Licari, que cubre a la selección italiana para La Gazzetta dello Sport desde 2002.

"Italia no tiene la calidad técnica de España ni la presencia física de Francia, pero sabrá encontrar el estilo de juego necesario para los jugadores de los que disponga", vaticinó.