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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros, cotizado: un equipo de la Premier League lo observa de cerca

Kevin Viveros, cotizado: un equipo de la Premier League lo observa de cerca

El extremo vive un gran presente con Athletico Paranaense en Brasil, y ello, le ha permitido estar en el radar de un club de la Premier League. ¡Acá los detalles con respecto a Kevin Viveros!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Foto oficial del Athletico Paranaense.

Uno de los futbolistas colombianos que vive un gran presente en el balompié internacional es Kevin Viveros. El extremo vallecaucano no para de ser figura con Athletico Paranaense en el Brasileilarao, y esa buena actualidad, le permitió ser convocado a la Selección Colombia para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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Pero mientras el popular 'Tren' está concentrado con la 'tricolor' para lo que serán los partidos preparatorios frente a México, Paraguay y Perú, su nombre ha sido vinculado con un equipo de la Premier League que estaría tras su goles y jugadas. Viveros empieza a sonar para el mercado de fichajes invernal.

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Y es que de acuerdo con información divulgada por 'Espn Brasil', el exAtlético Nacional estaría siendo monitoreado de cerca por el Sunderland, escuadra que no ha ocultado su interés por el 'cafetero'. Eso sí, dejando claro que aún no hay una oferta formal ni una posible transferencia cerrada. Pero más de ello, esta posibilidad refleja el protagonismo que ha tenido Viveros en el fútbol de Brasil con el 'furacao'.

Kevin Viveros Athletico Paranaense
Kevin Viveros, delantero colombiano en Athletico Paranaense
Athletico Oficial

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Por lo tanto, habrá que esperar si este rumor de los medios internacionales se convierte en realidad para el talentoso de nuestro país, y si tiene la oportunidad, de emigrar al fútbol europeo en la próxima campaña.

Kevin Viveros, feliz en la Selección Colombia

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"Estoy viviendo un sueño que tenía desde pequeño. Se hizo realidad, gracias al trabajo. Vengo a aportar y ojalá que me den la oportunidad. Esto no se vive todos los días, entonces hay que aprovecharlo. Una calidad el grupo, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, todo es muy diferente. Voy a aportar goles porque el delantero vive de eso. En cada oportunidad que tenga, espero concretarlas", dijo el oriundo de Buenaventura en charla con Gol Caracol.

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