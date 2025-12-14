Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Conexión brasileña que terminó en gol de Rodrygo, en Alavés vs. Real Madrid por Liga de España

Conexión brasileña que terminó en gol de Rodrygo, en Alavés vs. Real Madrid por Liga de España

Rodrygo aprovechó un excelente pase de Vinícius Júnior para enviar el balón con rumbo a la red, en partido contra Alavés. ¡Acá el video del gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid.
Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid.
X de @realmadrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad