Conexión brasileña que terminó en gol de Rodrygo, en Alavés vs. Real Madrid por Liga de España

Real Madrid visitó este domingo al Alavés en una nueva jornada de la Liga de España. El conjunto 'merengue' logró marcar en el Estadio de Mendizorroza y uno de los goles fue anotado por Rodrygo.

La jugada fue conexión brasileña. Vinícius Júnior ganó de buena manera la pelota por la banda, se auto-habilitó con un cabezazo, dejando atrás a su marcador. Posteriormente, se internó al área y le dejó la pelota servida a Rodrygo, quien anotó el 1-2 parcial para los 'merengues' al minuto 76.

Vea acá el gol de Rodrygo HOY en Alavés vs. Real Madrid por la Liga de España:

ALIVIO MERENGUE: Rodrygo firmó el 2-1 de Real Madrid vs. Alavés.



