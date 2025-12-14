Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan David Cabal, figura y partidazo contra Bolonia de Jhon Lucumí: gol y triunfo 0-1 para Juventus

Juan David Cabal, figura y partidazo contra Bolonia de Jhon Lucumí: gol y triunfo 0-1 para Juventus

El defensor caleño se ha acostumbrado a ser revulsivo, y en el juego de este domingo contra Bolonia no fue la excepción, marcando el tanto que le dio los tres puntos a Juventus.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Juan David Cabal marcó el gol del triunfo de la Juventus sobre Bolonia en la Serie A.
https://x.com/SC_ESPN/status/2000312281461063980
X de @juventusfc

