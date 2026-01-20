Jhon Solís llegó 'pisando fuerte' a nuevo equipo; DT resaltó su "buen tamaño y físico"

Con su llegada al Birmingham City, a Jhon Solís le ponen todas las miradas en territorio inglés, referente a lo que será esta nueva etapa en su carrera como profesional, donde se espera pueda sacar todo el potencial, que no pudo mostrar en el Girona de España.

Y es que, justamente, respecto a lo que ha sido su fichaje y primeros días de trabajo con el cuadro inglés; el entrenador Chris Davies tomó la palabra y habló del futbolista colombiano, en quien ve un importante potencial de cara a todo lo que se viene.

“Tengo esperanzas. No sé exactamente qué ha hecho en los últimos días en cuanto a entrenamientos, pero en cuanto a la inscripción, creo que está al 50% de posibilidades de jugar”, dijo el estratega para ‘Birmingham Live’, refiriéndose al refuerzo de Solís, en esta ventana de transferencias.

Jhon Elmer Solís, jugador colombiano del Girona

Pero eso no fue todo, pues Chris Davies también tocó el tema del nivel físico que tiene el jugador ‘cafetero’, quien, al parecer, inicialmente es de su gusto: “Jhon es un centrocampista físico con gran capacidad de juego. Obviamente, ha jugado para el Girona en La Liga, lo que demuestra el perfil del jugador, pero tiene buen tamaño y es físico”.



Por otra parte, es importante recalcar que el joven colombiano llegó a Birmingham tras su paso por Girona, donde salió para darle ‘pista’ a uno de los prospectos del fútbol mundial, como lo es Claudio Echeverry.

Sin embargo, en la escogencia de su nuevo equipo, Jhon terminó en la segunda división del fútbol colombiano, donde una de las primeras funciones en su nuevo equipo, es justamente potenciarlo desde el aspecto físico, que es donde él más se destaca.

“He querido mejorar el físico del equipo. Hemos visto lo físico que es el campeonato y algunos rivales, así que espero que pueda aportar algo a nuestra plantilla de esa manera”, concluyó el entrenador de Birmingham, respecto a la llegada de Jhon Solís para esta temporada.

Jhon Solís con el Girona

¿Por qué salió Jhon Solís de Girona?

Pese a que el colombiano era uno de los jugadores, considerados como prospecto a futuro en el cuadro español; para este mercado llegó la figura de ‘Diablito’ Echeverry, quien era muy deseado por su entrenador desde el inicio.

“Claudio es un jugador diferencial en zona tres. Es un futbolista que necesitamos mucho porque aclara las situaciones del último tercio del campo con pases, con finalización individual y con su mentalidad 'top' para mirar a portería contrario", dijo Míchel Sánchez, antes de que se confirmara la llegada del argentino.

Y justamente, para que se pudiera dar el fichaje de Echeverry, había que sacar un extranjero por el tema de los cupos; hecho, que terminó en la inminente salida de Jhon Solís, quien fue el sacrificado para esta operación.