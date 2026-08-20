Johan Mojica, figura con Getafe en la Conference League: golazo y asistencia contra Partizan

Johan Mojica tuvo una gran estreno con Getafe en el ámbito de Europa, en la Conference League, al marcar un golazo y reportarse con una asistencia en el triunfo 3-1 sobre Partizan en el juego de ida de los 'play-offs'.

Este jueves, el lateral colombiano brilló por la banda del elenco español, demostrando sus capacidades. Cuando el reloj marcaba el minuto nueve, Mojica lanzó un buen centro al área, y en el segundo palo, apareció el turco Enes Ünal, quien sólo tuvo que empujar el balón con dirección a la red para el 1-0 parcial en el tablero.

El buen compromiso 'copero' en el 'viejo continente para el exMallorca lo cerró con un golazo. Johan aprovechó un pase atrás de un compañero, y no dudó en sacar un remate rastrero, desde fuera del área, que dejó sin opciones al arquero rival. El 3-1 se subió al tablero.

Johan Mojica, nuevo jugador del Getafe. Foto oficial del Getafe

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Vea acá el golazo de Johan Mojica HOY con Getafe vs. Partizan por 'play-offs' de la Conference League:

NNNOOOOO SANTO CHARRO DE MOJICA BSFJDDSKG pic.twitter.com/e0gfVYH3Eq — ENBORDALAO (@RubeenGCF) August 20, 2026

Vea acá la asistencia de Johan Mojica con Getafe:

ASSIST from Johan Mojica for Getafe in their UEFA Conference League match against Partizan Belgrade! 🇨🇴 pic.twitter.com/hKz6AwAsYc — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 20, 2026