Giovanni Hernández; "un veterano dijo: ese culicagado no vale 1 millón, vale 5 millones de dólares"

Giovanni Hernández cumplió recientemente 50 años, de los cuales más de dos décadas las dedicó a jugar al fútbol, a divertirse y a divertir a los que lo veían en acción. Esa fue su naturaleza desde que comenzó a patear el balón en las calles y canchas de barrio en su natal Cali. Ese talento comenzó a llamar la atención desde que era un quinceañero y jugaba en las selecciones del Valle del Cauca. Sin embargo, algo que lo marcó desde sus primeros pasos fue el hecho de que lo llamaran el 'niño del millón de dólares', que hacía referencia al monto en el que se tasó su pase por allá en 1992.

Después de algunas posibilidades, Once Caldas de Manizales le abrió las puertas, con Carlos 'el Piscis' Restrepo como entrenador y Orlando Restrepo, como asistente técnico. Con ese valor de mercado, el 'Príncipe' arribó a un camerino en el que estaban experimentados como Juan Carlos Henao, Martín Zapata, Luis 'el Aguilucho' Quiñones y Robeiro Moreno, entre otros, y allí no faltaban las miradas y la inquietud por saber qué era lo que tenía como cualidades futbolísticas.

"A Manizales llegué como un amateur a prueba, que era como se llamaba en ese entonces. Tenía 17 años y para uno jugar profesionalmente debía ser una maravilla, sino no había cabida para uno jugar con jugadores consagrados de 28, 32 o 35 años. Yo era el niño y si me decían: 'traiga el café, yo lo hacía'; trae los guayos, trae esto o aquello. Y tocaba hacer caso, porque era el niño en el equipo", recordó Hernández, en el inicio de una entrevista con el 'Anecdotario', de Gol Caracol, en la que repasó diferentes momentos de su trayectoria deportiva.

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Para Giovanni, lo primero era derribar esa imagen de futbolista liviano y sin fuerza. "'El Banano' (Jairo) Murillo, un moreno grandote, era el que más me jodía. Decía: 'mira esas piernitas, mira esa pantalonetica', esto qué va a valer un millón de dólares, es una 'cosita' de nada. Fueron un cantidad de cosas que ayudaron también a fortalecerme, además que resultaba algo de gran alegría, en ese entonces".



Sin embargo, el propio 'Banano' Murillo sufrió de la habilidad de Hernández Soto, quien en las prácticas de fútbol derrochaba magia y gambetas, porque esa era su forma de actuar en los terrenos de juego.

"A mí me metieron un rato un jueves y empecé a jugar, lo que sabía. En un momento, me han dado un balón y venía 'Banano' a atacarme, yo hice bicicletas, no sé cómo las hice con tanta velocidad y en una de esas, veo que 'Banano' se cae, sonó algo y comenzó a quejarse (de un dolor). y todo el mundo vino auxiliarlo. Al ratico, dijo: ¿dónde está ese culicagado?. Al pasarle el dolor, salió y dijo: 'ese pelado no vale un millón de dólares, ese pelado vale cinco millones de dólares", relató el exjugador de otros equipos nacionales como Cali, América, Medellín y Junior, entre otros.

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Poco a poco, Giovanni Hernández se fue ganando el respeto y un lugar, además del respaldo del 'Pisicis' Restrepo, quien le fue dando minutos para que ganara experiencia y comenzara a darse a conocer en el fútbol colombiano.

"Esa es una de las tantas anécdotas lindas que viví en Once Caldas. Me gané el cariño de todos, del 'Banano' Murillo que me jodía bastante. Todo fue felicidad total desde ahí y tuve una gran amistad con Carlos Zúñiga, con Justino Sinisterra, con el mismo Henao", complementó el '10' de la Selección Colombia que ganó la Copa América en 2001.

Vea acá la entrevista completa de Giovanni Hernández en el Anecdotario de Gol Caracol

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