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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y la decisión que habría tomado de su futuro; en Sporting le dejaron todo claro

Luis Javier Suárez y la decisión que habría tomado de su futuro; en Sporting le dejaron todo claro

El inicio de la temporada para Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa se ha visto marcado por tensos momentos, al punto de que el colombiano habría tomado una decisión acerca de su porvenir.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez en una de las sesiones de entrenamiento con Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez en una de las sesiones de entrenamiento con Sporting Lisboa.
Foto tomada del X de @SportingCP

Luis Javier Suárez atraviesa un tiempo turbulento en Sporting de Lisboa El delantero colombiano ha sido protagonista de incidentes que han tensado la relación en la interna del club y con la hinchada, además de que en la prensa internacional no paran de vincular su nombre con el Barcelona, y a eso, sumarle, que en lo que va de la temporada en la Primeira Liga, ha sumado pocos minutos. Ahora, apareció un nuevo capítulo sobre esta novela.

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Partiendo de lo anterior, en los medios en Portugal aseguran que Suárez Charris podría marcharse de los 'leones' en este mercado de pases en Europa, pero que desde el Sporting dejan muy claro el tema de la cláusula de rescisión; su salida no sería nada sencilla.

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No sólo el Barcelona habría seguido de cerca el rendimiento del colombiano, ya que después del Mundial 2026 con la Selección Colombia, el exAlmería fue fuertemente relacionado con Fenerbahçe, debido a que un candidato a la presidencia de ese club lo quería, pero finalmente éste no logró ser elegido.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Foto: Getty Imágenes

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"El ambiente es obviamente tenso para el jugador en este momento, pero el Sporting no cede y exige la cláusula de rescisión a cualquier club que quiera ficharlo (80 millones de euros). En otras palabras, no están dispuestos a negociar el traspaso. Ahora, en diciembre, Luis Suárez cumplirá 29 años y es poco probable que algún club esté dispuesto a pagar esa cantidad, por lo que su salida no parece fácil, y a Frederico Varandas no le preocupa", se leyó en la página web de 'O Jogo'.

Por lo tanto, habrá que esperar cómo se desarrollan estas últimos novedades con respecto al delantero de la Selección Colombia.

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Le salió un defensor ante el tenso momento en los 'leones'

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Mientras todo esto se desarrolla, al oriundo de la ciudad de Santa Marta le salió un fiel escudero, que lo conoce muy bien de su época en Almería. Recordemos que Luis Javier llegó al Sporting Lisboa procedente de esta escuadra. Fue João Gonçalves, director deportivo del Almería, el que dio un 'espaldarazo' a Suárez.

"No hablo de cuestiones de mercado porque desconozco el contexto en el que se encuentra el jugador y no forma parte de mi club. Pero garantizo que si se queda en el Sporting, no se rendirá y luchará con todas sus fuerzas por los objetivos del club. No le afectan estas cosas", expresó el dirigente del conjunto español.

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