El delantero colombiano Miguel Borja firmó este jueves como refuerzo del América del fútbol mexicano para el Torneo de Apertura 2026.

"Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo; Miguel Borja", escribió el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del equipo, como características principales de Borja en la bienvenida que le dio el equipo a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Borja Hernández, mundialista en Rusia 2018, llega procedente del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

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¿Cuánto va a ganar Miguel Borja en el América de México, tras dejar el fútbol de Emiratos Árabes?

De acuerdo con el diario 'Récord' de México, el popular 'Colibrí tomó la decisión de rescindir su contrato con el Al-Wasl por la tensión política que hay en Emiratos Árabes a causa de la guerra en Oriente Medio, por lo que llegó sin costo a uno de los clubes más laureados de la Liga MX. Igualmente, su reducción de salario, con respecto a lo que devengaba en el club emiratí, será bastante considerable.

"La tensión política y el interés de la directiva 'azulcrema' motivaron al delantero a rescindir el contrato con la institución de 'El Emperador' por lo que llegará al América sin coste alguno, además Borja, llegará con una reducción de sueldo en comparación a lo que ganaba en Emiratos Árabes Unidos que rondaba entre los 2.5 y 4 millones de dólares", se leyó en el medio anteriormente citado.

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Una exitosa carrera deportiva para 'El Colibrí'

El artillero, de 33 años, tiene un largo recorrido por el fútbol de Sudamérica. Entre el 2022 y 2025 brilló con River Plate, equipo con el que obtuvo un título de Liga y una Supercopa.

En 2021 jugó para el Gremio brasileño, antes, jugó para el Junior de su país con el que sumó una Superliga.

En Brasil también defendió al Palmeiras, con el que obtuvo una serie A en el 2020.

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En Atlético Nacional y en Santa Fe de su país natal también consiguió un trofeo de Copa Colombia y una Superliga, respectivamente.

Miguel Borja arrancó su carrera en el Deportivo Cali en el 2011. De ahí pasó al Deportivo Cúcuta, Cortuluá, y La Equidad, antes de firmar con el Livorno italiano en 2013.

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Ha sido parte de procesos de selecciones menores desde la categoría sub-20.

Con la Selección mayor, además del Mundial de Rusia, participó en la Copa América de 2021, en la que Colombia acabó en tercer lugar, y de 2024, en la que fue subcampeón.

A lo largo de su carrera ha disputado 552 partidos entre equipos y selección; ha marcado 225 goles y suma 42 asistencias.

Así las cosas, Miguel Borja se une al América de Almada, el equipo más ganador del fútbol mexicano, que suma 16 ligas. En las 'águilas' se encontrará con su compatriota Cristian Borja y con los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, mundialistas en 2026.

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El América marcha en la primera posición del Apertura con 10 puntos en cuatro partidos. En la quinta jornada, visitará al Juárez este viernes.