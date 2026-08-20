Vuelven las críticas para Álvaro Montero en Boca Juniors; “es un arquero flojo, la verdad”

Boca Juniors venció 7-1 en el marcador global a Recoleta, de Paraguay, en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y el arquero colombiano Álvaro Montero tuvo dos buenas presentaciones en esta serie del certamen internacional de Conmebol, algo que le va dando créditos con los hinchas y la prensa que cubre al elenco 'xeneize'.

Sin embargo, en medio de algunos elogios que iban apareciendo para el guardameta guajiro, también salió una dura crítica, pero lo particular es que fue del presidente del cuadro paraguayo, al que venció recientemente.

En una entrevista con 'Picado TV', Luis Vidal máximo directivo de Recoleta, decidió dar un análisis del Boca Juniors que lo goleó 3-1 y 0-4 respectivamente en la llave de octavos de final, afirmando que no ve al cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarrena como candidato al título de la Copa Sudamericana, y entre sus razones apuntó contra Álvaro Montero.

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"Sinceramente, no lo veo a Boca Juniors campeonable todavía. Tiene una defensa muy floja y un arquero flojo, esa es la verdad", fueron las polémicas palabras del presidente del club paraguayo en el citado medio argentino, que rápidamente fueron virales.



Por la misma línea, Vidal aseguró que "creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión", cerró diciendo y dejando un mensaje claro sobre el nivel deportivo de los 'xeneizes'.

❌ PARA EL PRESIDENTE DE RECOLETA, BOCA NO ES CANDIDATO A GANAR LA COPA



👀 Luego de la derrota de Deportivo Recoleta por 1-7 en el global para que el Xeneize se clasifique a cuartos de final, Luis Vidal remarcó las fallas del equipo argentino y no lo ve como posible ganador de… pic.twitter.com/1rcEaiiiov — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) August 20, 2026

Por el momento, Álvaro Montero va de menos a más en Boca Juniors, equipo que confió en él luego de un brillante paso por Vélez Sarsfield, pero que en un desafío mayor como el cuadro azul y oro no ha logrado mostrar la seguridad que lo caracteriza.

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El próximo partido del arquero colombiano será este domingo 23 de agosto, contra Racing de Avellaneda, por la fecha 6 de la Liga de Argentina. Ese encuentro está programado para las 7:30 p.m., en el estadio conocido como El Cilindro.

Actualmente, Boca Juniors está en el puesto 10 del grupo A del fútbol argentino, con seis puntos, a seis unidades del líder que es Instituto.