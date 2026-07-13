El 'Tino' Asprilla y los rumores de división en la Selección Colombia; "no le hacen bien al fútbol"

La Selección Colombia completa una semana desde la eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y ya hace días los jugadores convocados por Néstor Lorenzo entraron en sus días de vacaciones, antes de regresar a sus respectivos clubes y comenzar a pensar en las competiciones del segundo semestre del presente año.

Pero luego de perder 4-3 en la definición por penaltis frente a Suiza y quedarse en octavos de final, en espacios periodísticos se han hecho los respectivos análisis de lo sucedido e igualmente se han entregado versiones relacionadas con desencuentros entre algunos futbolistas del seleccionado colombiano. Por ahora, ninguno de los hombres que defendieron los colores patrios en Norteamérica se han manifestado al respecto y algunos han dejado mensajes en sus redes sociales, en los que agradecieron el apoyo de la hinchada.

En ese orden de ideas y cuando se le puso el tema sobre la mesa, Faustino Asprilla comentó sobre ese particular en uno de los programas de 'Espn'.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en Colombia vs Portugal AFP

"Salen a inventar y decir que pasó eso; nosotros lo vivimos, yo también lo viví en la Selección Colombia. Esto que están viviendo los muchachos de hoy, eso treinta años atrás nos pasó exactamente lo mismo, que yo tenía un grupo, que el ‘Pibe’ Valderrama tenía otro, que Freddy Rincón tenía otro, que no nos hablábamos, que peleábamos todo el tiempo", dijo inicialmente el 'Tino', dándole una mirada a lo que sucedió en su tiempo con la Selección Colombia.



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Asprilla siguió y complementó la idea. "Carlos Valdés es testigo que, cuando nos vio que hoy en día vamos a jugar con el ‘Pibe’, y cuando estaba Freddy en vida; pues nos queríamos y cómo así que peleábamos y ahora sí somos amigos, que tendríamos que ser amigos era cuando jugábamos juntos; esas cosas pasan y seguirán pasando. No hay que creerle tanto a la gente que va a en contra, que no le hacen bien al fútbol; no entiendo por qué sacan esas noticias si no le hacen bien al fútbol", finalizó el otrora delantero, aduciendo que ese tipo de situaciones solamente hacen daño.

Ahora, en el seno de la Federación Colombiana de Fútbol lo que tienen que definir es la continuidad o no del profesor Lorenzo, a quien se le vence el contrato a final del presente mes.