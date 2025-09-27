Falcao García no se perdió la goleada del Atlético 5-2 sobre Real Madrid, en Liga de España

Falcao García no se perdió este sábado la goleada del Atlético 5-2 sobre el Real Madrid en la Liga de España. 'El Tigre' fue un espectador de lujo en las gradas del Riyadh Air Metropolitano para ver en primera fila lo que fue el gran triunfo de los 'colchoneros' ante su rival de patio, en juego correspondiente de la séptima jornada.

El delantero samario no estuvo solo en este vibrante encuentro, ya que lo presenció junto a su hijo Jedediah. García Zárate figuró con otras estrellas del 'aleti' en uno de los palcos del escenario deportivo madrileño.

Recordemos que el exdelantero de Millonarios tuvo un paso exitoso en las toldas del Atlético de Madrid entre 2011 y 2013, ganando los títulos de Copa del Rey, Europa League y Supercopa de Europa.

🇨🇴😎 Falcao García presente en el Riyadh Air Metropolitano viendo el ‘Derbi de Madrid’. pic.twitter.com/WUla1bJvGv — Toque Sports (@ToqueSports) September 27, 2025

Así se presentó el derbi entre 'colchoneros' y 'merengues'

El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso, con un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

El Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de LaLiga EA Sports, en su encuentro en Montjuic ante la Real Sociedad, tras la primera derrota del Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el 63 para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.