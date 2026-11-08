Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Barcelona supo trabajar, tener paciencia y de esa manera logró remontar su partido este domingo en el estadio Metropolitano, contra el Atlético de Madrid, ganando 1-2 en el duelo de la fecha 12 de la Liga de España.

Con eso, y de paso con el Real Madrid pendiente a este encuentro, y acercándose al primer lugar de la tabla de posiciones, el equipo catalán mostró jerarquía y respiró con esta victoria que lo sigue dejando con ventaja en el liderato de LaLiga.

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Los goles del Barcelona fueron de Fermin López, quien anotó en los minutos 45 y 66. Para el Atlético de Madrid había marcado Giuiliano Simeone.

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Acá la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: