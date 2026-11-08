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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

A pesar de la presión con la que llegaba el Barcelona, y con el Real Madrid acercándose, el equipo de Hansi Flick remontó de visitante y sumó tres puntos en el Metropolitano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Barcelona Liga de España
Barcelona celebra contra Atlético de Madrid en Liga de España
AFP

Barcelona supo trabajar, tener paciencia y de esa manera logró remontar su partido este domingo en el estadio Metropolitano, contra el Atlético de Madrid, ganando 1-2 en el duelo de la fecha 12 de la Liga de España.

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Con eso, y de paso con el Real Madrid pendiente a este encuentro, y acercándose al primer lugar de la tabla de posiciones, el equipo catalán mostró jerarquía y respiró con esta victoria que lo sigue dejando con ventaja en el liderato de LaLiga.

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Los goles del Barcelona fueron de Fermin López, quien anotó en los minutos 45 y 66. Para el Atlético de Madrid había marcado Giuiliano Simeone.

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Acá la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts.
1
Barcelona
12
11
0
1
48
13
+35
33
2
Real Madrid
12
10
0
2
31
10
+21
30
3
Atlético de Madrid
12
9
1
2
23
10
+13
28
4
Real Betis
12
8
2
2
20
15
+5
26
5
Real Sociedad
12
7
1
4
21
20
+1
22
6
Sevilla
12
5
3
4
17
19
-2
18
7
Athletic Club
11
4
4
3
15
11
+4
16
8
Villarreal
12
4
3
5
17
15
+2
15
9
Deportivo La Coruña
12
3
6
3
15
14
+1
15
10
Racing de Santander
12
4
2
6
17
30
-13
14
11
Celta de Vigo
12
2
7
3
10
10
0
13
12
Alavés
12
3
4
5
15
17
-2
13
13
Espanyol
12
3
3
6
13
14
-1
12
14
Rayo Vallecano
11
3
3
5
15
21
-6
12
15
Getafe
12
3
3
6
8
18
-10
12
16
Osasuna
12
3
3
6
12
23
-11
12
17
Levante
12
2
5
5
16
21
-5
11
18
Elche
12
2
4
6
14
20
-6
10
19
Valencia
12
2
3
7
8
20
-12
9
20
Málaga
12
0
5
7
9
23
-14
5
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