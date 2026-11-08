Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Barcelona supo trabajar, tener paciencia y de esa manera logró remontar su partido este domingo en el estadio Metropolitano, contra el Atlético de Madrid, ganando 1-2 en el duelo de la fecha 12 de la Liga de España.
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Con eso, y de paso con el Real Madrid pendiente a este encuentro, y acercándose al primer lugar de la tabla de posiciones, el equipo catalán mostró jerarquía y respiró con esta victoria que lo sigue dejando con ventaja en el liderato de LaLiga.
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Los goles del Barcelona fueron de Fermin López, quien anotó en los minutos 45 y 66. Para el Atlético de Madrid había marcado Giuiliano Simeone.
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Acá la tabla de posiciones de Liga de España, tras Atlético de Madrid 1-2 Barcelona:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Barcelona
|12
|11
|0
|1
|48
|13
|+35
|33
|2
|Real Madrid
|12
|10
|0
|2
|31
|10
|+21
|30
|3
|Atlético de Madrid
|12
|9
|1
|2
|23
|10
|+13
|28
|4
|Real Betis
|12
|8
|2
|2
|20
|15
|+5
|26
|5
|Real Sociedad
|12
|7
|1
|4
|21
|20
|+1
|22
|6
|Sevilla
|12
|5
|3
|4
|17
|19
|-2
|18
|7
|Athletic Club
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|+4
|16
|8
|Villarreal
|12
|4
|3
|5
|17
|15
|+2
|15
|9
|Deportivo La Coruña
|12
|3
|6
|3
|15
|14
|+1
|15
|10
|Racing de Santander
|12
|4
|2
|6
|17
|30
|-13
|14
|11
|Celta de Vigo
|12
|2
|7
|3
|10
|10
|0
|13
|12
|Alavés
|12
|3
|4
|5
|15
|17
|-2
|13
|13
|Espanyol
|12
|3
|3
|6
|13
|14
|-1
|12
|14
|Rayo Vallecano
|11
|3
|3
|5
|15
|21
|-6
|12
|15
|Getafe
|12
|3
|3
|6
|8
|18
|-10
|12
|16
|Osasuna
|12
|3
|3
|6
|12
|23
|-11
|12
|17
|Levante
|12
|2
|5
|5
|16
|21
|-5
|11
|18
|Elche
|12
|2
|4
|6
|14
|20
|-6
|10
|19
|Valencia
|12
|2
|3
|7
|8
|20
|-12
|9
|20
|Málaga
|12
|0
|5
|7
|9
|23
|-14
|5