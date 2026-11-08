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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Temible patada contra Jhon Arias con Palmeiras generó polémica en Brasil; no hubo expulsión

Temible patada contra Jhon Arias con Palmeiras generó polémica en Brasil; no hubo expulsión

Este domingo, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil, el colombiano Jhon Arias se salvó de una lesión, tras una fuerte entrada de Gabriel Pereira.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Jhon Arias Vasco da Gama vs Palmeiras
Jhon Arias Vasco da Gama vs Palmeiras
Transmisión

En el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil entre Vasco da Gama y Palmeiras, en cancha estuvo el colombiano Jhon Arias, quien fue víctima de una terrible patada que generó polémica en Brasil, porque no fue expulsado su agresor.

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Al minuto 20, Gabriel Pereira intentó cortar un ataque comandado por el chocoano, pero terminó impactándolo con sus taches en la canilla, y luego pisándolo fuertemente, que lo dejó tendido en la cancha con dolor y pidiendo asistencia médica.

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A pesar de la rudeza de la patada, no hubo expulsión para el jugador de Vasco da Gama, pero si hubo controversia en la prensa brasileña. Además, Jhon Arias fue a reclamarle al árbitro central, y terminó viendo la tarjeta amarilla.

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Acá la patada contra Jhon Arias en Vasco da Gama vs Palmeiras:

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