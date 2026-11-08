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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez lo deja todo antes de unirse a Selección Colombia; “extremadamente cansado”

Luis Javier Suárez lo deja todo antes de unirse a Selección Colombia; “extremadamente cansado”

El atacante del Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez, viene teniendo un exigente calendario con su equipo, entre los torneos en Portugal y la Champions League. Ahora, a viajar a Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez Selección Colombia
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia
AFP

Luis Javier Suárez es el hombre que más resalta entre los delanteros convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para la doble fecha FIFA del mes de noviembre contra Chile, en especial por su alto nivel en el Sporting de Lisboa, donde viene marcando seguido, y de paso, sumando muchos minutos de juego.

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De hecho, en las últimas horas, y tras anotar y darle la victoria 1-0 a su equipo contra el Moreirense, no terminó el compromiso, y esa fue una pregunta que le hicieron al nuevo entrenador de los ‘leones’, Paulo Fonseca, para saber los motivos de la sustitución, que para muchos fue extraña por la importancia del samario.

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Aunque dio un parte de tranquilidad que no fue por alguna molestia o lesión, no ocultó que “fue principalmente por cansancio”, y resaltó la labor de Luis Javier Suárez, quien en su concepto “trabajó muchísimo en defensa, corrió mucho para presionar la línea defensiva y estaba extremadamente cansado”, aunque no ocultó que “claro que, para ser sincero, también pensé en la tarjeta amarilla, y por eso lo sustituí”.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Getty Images

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Ya sobre la actuación en ofensiva del colombiano, el DT del Sporting de Lisboa aseguró que “fue un golazo, un gol de un jugador fantástico, un gran delantero. Sin duda, fue un momento especial y emotivo. Teniendo en cuenta lo mucho que se esforzó, se mereció el gol por completo”.

Ahora, Luis Javier Suárez se pondrá a las órdenes de Néstor Lorenzo en la ciudad de Cali para los dos partidos frente a Chile en esta fecha FIFA, que serán este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero (7:00 p.m.), y el próximo martes 17 de noviembre en el estadio Nacional, en territorio austral (6:00 p.m.), y que se podrán ver, como siempre, EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

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En lo que va de temporada, el samario registra 13 goles con la camiseta del Sporting de Lisboa, nueve de ellos en la Liga de Portugal, y cuatro más en la competitiva Champions League. Cabe resaltar que Suárez es el nombre que más resalta entre los delanteros convocados por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, pero estará acompañado por Camilo Mena, Daniel Mosquera, Camilo Durán, Óscar Perea y Jaminton Campaz.

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