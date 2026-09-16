Flamengo vs. Independiente del Valle, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Flamengo tendrá la misión de ratificar su poderío este jueves en el Maracaná de Río de Janeiro para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores cuando reciba a un necesitado Independiente del Valle, obligado a remontar para avanzar a la siguiente fase.

El actual campeón de la Libertadores se impuso en el partido de ida de cuartos de final por 0-2 sobre su rival ecuatoriano en la altura de Quito, lo que le permite perder hasta por un gol en casa y aun así clasificarse.

El goleador Bruno Henrique y el veterano Léo Pereira anotaron los tantos de la victoria en Quito y se prevén como titulares confirmados del técnico portugués Leonardo Jardim.

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Los brasileños se mantienen invictos este año en la Libertadores con seis victorias y dos empates, y apenas cuatro goles encajados.



Líder del Campeonato Brasileño desde hace dos jornadas, Flamengo continúa con Pedro como su máximo artillero, quien seguramente continuará liderando el grupo ofensivo con Bruno Henrique junto con Samuel Lino y el colombiano Jorge Carrascal.

Para el encuentro con los ecuatorianos, Jardim solo tendrá la ausencia de Everton Araújo por la lesión que sufrió en el muslo izquierdo y está en duda Léo Pereira por molestias que lo apartaron de la cancha en el encuentro con Corinthians el fin de semana en la liga.

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Independiente del Valle, que lidera el campeonato ecuatoriano, necesita ganar por más de dos goles de diferencia para avanzar directamente. En caso de imponerse por una diferencia de dos goles la disputa se definirá en los penaltis.

El técnico argentino Joaquín Papa deberá apostar por Júnior Sornoza, el paraguayo Carlos González y Djorkaeff Reasco para el ataque, pero sentirá la ausencia de Juan Cazares y Jean Arroyo.

Hora y dónde ver Flamengo vs. Independiente del Valle

Fecha: jueves 17 de septiembre.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.

Transmisión: ESPN - Disney Plus.