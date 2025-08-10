Jorge Carrascal, la gran apuesta de entrenador del Flamengo: "Puede ser ídolo de este club"

Jorge Carrascal fue uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes en el fútbol brasileño. El volante cartagenero, internacional con la Selección Colombia, dejó el Dinamo de Moscú para unirse al Flamengo, que pagó cerca de 12,5 millones de euros por hacerse con sus servicios. La llegada del ‘cafetero’ generó grandes expectativas entre los aficionados del ‘Mengão’, quienes recuerdan su talento y desequilibrio en equipos como River Plate y Millonarios.

Sin embargo, su estreno con la camiseta rojinegra todavía no se ha producido. A pesar de que muchos esperaban verlo en acción desde su llegada, Carrascal no sumó minutos en el duelo frente a Mirassol, correspondiente a la fecha 19 del Brasileirao, en el que Flamengo se impuso como local.

Su ausencia en el campo generó interrogantes sobre los motivos, y fue el propio entrenador Filipe Luis, exjugador y ahora estratega del equipo, quien se encargó de explicar la decisión técnica.



¿Qué dijo Filipe Luis sobre Jorge Carrascal?

Tras la victoria 2-1 frente a Mirassol, Filipe Luis se refirió con detalle a la situación del colombiano: “Es un jugador con un talento y una calidad gigante, muy grande. Tiene muchísima calidad, se nota, por lo que hemos visto esta última semana. Estaba casi seguro de que iba a ponerlo”, comentó el entrenador.

El técnico explicó que tenía en mente reemplazar a Giorgian De Arrascaeta con Carrascal, pero en el momento del cambio percibió que el equipo necesitaba mayor presión en la recuperación:

“Sentí en ese momento que el equipo necesitaba presionar más a Mirassol y necesitaba gente que tuviera más presión, sobre todo en los detalles micro que ya tienen muy incorporado Bruno Henrique y Gonzalo Plata”.

La decisión, según el estratega, estuvo relacionada con aspectos tácticos, especialmente en la fase defensiva: “Carrascal aún no tiene tantos de estos entrenamientos de presión, por eso opté por no ponerlo, por la fase defensiva; por la fase ofensiva, seguro que nos daría mucho. Tiene mucha calidad. Es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club en los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota”.

Además, Filipe Luis reveló que visualiza al colombiano ocupando el puesto de Arrascaeta, aunque Carrascal le manifestó que puede desempeñarse abierto en cualquiera de las cuatro posiciones ofensivas.



¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo?

El debut oficial de Jorge Carrascal con Flamengo podría darse en un escenario de alta exigencia: los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño se medirá ante Internacional de Porto Alegre, equipo en el que militan los también colombianos, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.