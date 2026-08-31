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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Jorge Carrascal marcó un golazo de videojuego, algo espectacular en el Maracaná”

“Jorge Carrascal marcó un golazo de videojuego, algo espectacular en el Maracaná”

Luego de la gran anotación en el triunfo 3-0 de Flamengo sobre Botafogo, hay elogios desde Brasil para el futbolista colombiano Jorge Carrascal, quien brilló en este clásico de Río de Janeiro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Jorge Carrascal se coronó campeón con Flamengo, en el Campeonato Carioca.
Jorge Carrascal se coronó campeón con Flamengo, en el Campeonato Carioca.
Foto: AFP.

Flamengo venció este domingo por 3-0 al Botafogo en el derbi de los equipos de Río de Janeiro, en la vigésimo quinta jornada del Campeonato Brasileño, y aprovechó el revés sufrido por el líder Palmeiras, que empató 1-1 en su visita al Mirassol, para descontarle dos puntos. Jorge Carrascal fue una de las figuras de la noche, gracias a un golazo y una asistencia.

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De hecho, en el medio 'Globo Esporte' catalogaron la anotación del cartagenero como "el gol del videojuego del Flamengo", agregando que el colombiano "selló la victoria con un gol espectacular en una hermosa jugada colectiva en el tramo final del partido".

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En el citado diario brasileño relataron la acción de Jorge Carrascal de la siguiente manera: "La jugada comenzó con Carrascal robando el balón en ataque y pasándolo entre sus compañeros, con una rápida combinación de pases e incluso una asistencia de tacón de Cebolinha, antes de que el colombiano definiera con precisión. Esta jugada, que puso a Botafogo contra las cuerdas, fue uno de los momentos más destacados del clásico partido en el Maracaná".

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Además, el cartagenero recibió una calificación de 8/10, y resaltaron que "entró al campo en el minuto 29 de la segunda parte para ayudar a decidir el partido. Inició el contraataque, asistiendo a Samuel Lino para el segundo gol, y luego marcó el tercero, sellando el resultado final. Se incorporó al ataque, desplazando a Paquetá hacia atrás".

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La victoria le permitió al club más popular de Brasil, el Flamengo, llegar a 48 puntos y ubicarse a solo cuatro del Palmeiras, que encabeza la clasificación con 52 puntos y un partido más que los cariocas.

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Flamengo se impuso con dos goles de Samuel Lino y uno del colombiano Jorge Carrascal en un partido con tres anotaciones anuladas.

El exjugador del Atlético de Madrid, la figura del partido con dos goles y una asistencia, abrió el marcador en el primer tiempo y anotó el segundo en el minuto 40 del período complementario, en tanto que Carrascal puso el puntillazo a falta de dos minutos para el final.

Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Foto: AFP

Botafogo llegó a abrir el marcador en el primer tiempo pero el gol de Arthur Cabral fue anulado tras consulta al VAR por un toque con el brazo. Al equipo comandado por el técnico portugués Leonardo Jardim, por su parte, le anularon dos goles, uno de Pedro y otro de Lucas Paquetá.

La derrota dejó al Botafogo en la duodécima posición en la clasificación, con 30 puntos y ya amenazado por los clubes que intentan huir de la zona de descenso.

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Flamengo se benefició del revés del Palmeiras, que solo consiguió un empate en su visita al humilde Mirassol, uno de los clubes que lucha por huir de la zona de amenazados con el descenso.

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