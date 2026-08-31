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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta va para Inglaterra, pero de una lo mandan a otro país; acuerdo confirmado hasta 2030

Gustavo Puerta va para Inglaterra, pero de una lo mandan a otro país; acuerdo confirmado hasta 2030

Este lunes llegaron novedades sobre el futuro del mediocampista Gustavo Puerta, quien es una de las estrellas del Racing de Santander, pero ahora tendrá un nuevo reto en Europa. Acá la historia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Gustavo Puerta con Racing Club
Gustavo Puerta con Racing Club
@realracingclub

El futuro de Gustavo Puerta se acaba de decidir este lunes 31 de agosto. A pesar de ya haber disputado partidos en la Liga de España con el Racing de Santander, el mediocampista colombiano tomará un nuevo rumbo en Europa, aunque con una operación que involucra a dos equipos del Viejo Continente.

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El encargado de dar la noticia fue el periodista de Gol Caracol, Julián Capera, quien informó en las últimas horas que ya hay "principio de acuerdo para que sea nuevo jugador del Nottingham Forest (Inglaterra)", sin embargo, la transferencia incluye que el nacido en La Victoria "vaya cedido durante una temporada a Olympiacos (Grecia).

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Además, el también comentarista de Caracol Televisión, detalló que Gustavo Puerta "firmará con el equipo inglés hasta junio de 2030", por lo que en una próxima temporada podría compartir con el también colombiano Daniel Muñoz, quien casualmente este mismo lunes fue presentado en el cuadro inglés doble campeón de Champions League.

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Desde hace algunas semanas, el jugador de la Selección Colombia venía siendo seguido por varios clubes, entre esos el Benfica (Portugal), para reemplazar a su compatriota Richard Ríos, quien también cambiaría de club en las próximas horas. Sin embargo, todo apunta a que el proyecto presentado por los dueños del Nottingham Forest fue el que convenció a Puerta y su entorno.

La carrera de Gustavo Puerta en Europa

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El mediocampista colombiano inició su paso por Europa a principios de 2023 tras ser fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania. Tras una cesión sin minutos en el Núremberg, regresó al Leverkusen para la temporada 2023-24. Bajo la dirección de Xabi Alonso disputó 10 partidos (7 en Bundesliga y 3 en Europa League), formando parte de la nómina que conquistó la liga alemana.

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En la campaña 2024-25 se marchó al Hull City de Inglaterra para ganar rodaje. En el Championship se afianzó en la alineación, sumando 31 encuentros y marcando un gol.

Su rendimiento lo llevó al fútbol español con el Racing de Santander. En su primer año aportó 3 goles y una asistencia en 33 partidos para lograr el ascenso a la máxima categoría, donde disputó 34 compromisos totales y debutó en LaLiga, aunque su paso fue corto en la Primera División española, ya que ahora se irá a Inglaterra, y cedido a Grecia.

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