Jorge Carrascal y el gol soñado con Flamengo; figura también con asistencia, en 3-0 contra Botafogo

El fin de semana dulce para el Flamengo se consumó más temprano ante Botafogo, su adversario carioca frente al que fue muy superior. Los tres puntos que lo acercan a la cima los consiguió gracias a dos tantos de Samuel Lino (13' y 86') y otro del colombiano Jorge Carrascal (89').
En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Léo Jardim valoró la actuación de Lino, el jugador más destacado del Flamengo desde el parón por el Mundial.
"Estaba haciendo broma con él en el vestuario sobre esto. Esta gran temporada que está haciendo no se debe al entrenador. El entrenador sólo está aquí para no perjudicar. Se debe principalmente a la capacidad que ha desarrollado, en los partidos y en el trabajo diario", dijo Jardim.
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Por su parte, el Fogão encajó su tercera derrota seguida en el Campeonato Brasileño y es 12º con 30 puntos, cinco unidades por encima de la zona de descenso.
Jorge Carrascal fue la gran figura del compromiso, dando la asistencia del segundo tanto, y luego marcando el golazo del 3-0 definitivo, luego de recuperar la pelota, y de varios toques entre compañeros, de primera, que fue finalizado por el mismo jugador colombiano. Esta anotación ha dado de qué hablar en redes sociales.
Acá el gol y asistencia de Jorge Carrascal, en Flanengo 3-0 Botafogo:
Flamengo toca a bola de pé em pé e fecha o clássico contra o Botafogo com lindo gol de Carrascal. #futebol #flamengo #botafogo #brasileirao pic.twitter.com/DIfLQ4tdFX— ge (@geglobo) August 30, 2026
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ROSSI ➡️ CARRASCAL ➡️SAMUEL LINO— ge (@geglobo) August 30, 2026
A pintura que o Flamengo fez contra o Botafogo pic.twitter.com/TuhuV7aMbr