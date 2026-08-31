Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 1-1 Bucaramanga

Este domingo 30 de agosto, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga se pusieron cita en el estadio Palmaseca, para cerrar la jornada dominical, en la fecha ocho del fútbol colombiano.

No obstante, luego de un partido que tuvo sus roces; al final todo terminó 'caliente', con los dos cuerpos técnicos ingresando al terreno de juego, protagonizando un tropel en toda la mitad del terreno de juego.

Incluso, hubo hinchas del Cali que alcanzaron a ingresar al campo, siendo necesaria la intervención policial.

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Todo explotó, luego del gol anotado por el cuadro 'verdiblanco', que fue originado de una pena máxima polémica; misma, que también hozo 'sacar chispas' entre futbolistas de los dos equipos.



Al final, todo fue 1-1 en el estadio Palmaseca.

Buen momento

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El Atlético Nacional vive un buen momento y lo ratificó el sábado al golear 1-5 al Alianza como visitante, en un duelo en el que el extremo Marlos Moreno volvió a ser determinante.

Los verdolagas, dirigidos por Lucas González, consiguieron la victoria con un doblete de Moreno y anotaciones del extremo Andrés Sarmiento, el goleador Alfredo Morelos y el juvenil Juan José Rosa, mientras que Alianza descontó con un tanto de penalti del veterano Felipe Pardo.

Marlos Moreno, figura de Atlético Nacional - Foto: Colprensa

Con este resultado, el equipo de Medellín - de nivel sobresaliente- es segundo con 12 puntos, a cinco del líder América, aunque tiene dos partidos menos que su rival.

Junior no levanta cabeza

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El bicampeón de la liga, Junior, igualó el 1-1 en casa el sábado con el Independiente Santa Fe, un resultado con el que el equipo barranquillero sigue estancado en el puesto 17 de la tabla con apenas dos puntos en cinco partidos disputados.

El equipo local tomó la ventaja al 66 cuando el paraguayo Guillermo Paiva filtró un pase elevado para el goleador Luis Fernando Muriel, que como pudo remató y mandó el balón al fondo de la portería de Weimar Asprilla.

Acción de juego entre Junior vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

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Los capitalinos, por su parte, lograron el empate cuando el argentino Maximiliano Lovera cobró un tiro libre de costado y el uruguayo Franco Fagúndez, al 88, mandó el balón al fondo.

Con este empate, Santa Fe es 13 con seis puntos, aunque tiene tres partidos pendientes y está enfocado, principalmente, en la Copa Sudamericana, pues disputará este mes los cuartos de final contra el Vasco da Gama.

En otros partidos de la jornada, el América de Cali se llevó un punto de su visita a Jaguares, con el que empató 2-2, y Millonarios vivió una noche amarga de domingo al empatar 0-0 en casa con Internacional.

Independiente Medellín, dirigido por Amaranto Perea, se impuso 2-1 a Llaneros con una actuación destacada de Juan Fernando Quintero, mientras que Águilas Doradas salvó un empate 2-2 en casa con Boyacá Chicó.

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La jornada continuará el lunes con los juegos Deportivo Pasto-Deportivo Pereira y Deportes Tolima-Cúcuta Deportivo, y culminará el martes con el partido Fortaleza-Once Caldas.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026:

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