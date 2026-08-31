Listo el nuevo delantero del Barcelona; directo desde el Arsenal y hay detalles de su fichaje

El delantero brasileño del Arsenal Gabriel Jesús llegará este lunes a Barcelona para pasar el reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato con el 'conjunto cule' hasta el 30 de junio de 2028, con opción a una temporada más.

Según confirmaron a EFE fuentes del club 'azulgrana', está previsto que el vuelo del delantero de Sao Paulo, de 29 años, aterrice este lunes a las 15.05 horas (13.05 GMT) en el Aeropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, que sirve a la capital catalana.

El Barcelona cerró el domingo un principio de acuerdo con el club londinense por unos 10 millones de euros (unos 12 millones de dólares) más variables para hacerse con los servicios de Gabriel Jesús, que reforzará la posición de delantero centro del equipo entrenado por el alemán Hansi Flick.

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Los cules han esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos primordiales de Hansi Flick y el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.



Gabriel Jesús; nuevo jugador del FC Barcelona Fotografía de: AFP

El internacional argentino del Atlético de Madrid Julián Alvarez era el principal objetivo del 'Barça' en esta ventana de fichajes para ocupar dicho puesto, pero la negativa del club colchonero a traspasar al futbolista ha obligado al FC Barcelona a mover ficha con Gabriel Jesús.

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Pese a la llegada del delantero brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar, en un futuro, al jugador del Atlético de Madrid, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, que este verano manifestó públicamente su intención de salir del club rojiblanco, con preferencia por incorporarse al club catalán.

Formado en el Palmeiras brasileño, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero centro que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.