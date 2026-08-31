Daniel Muñoz es nuevo jugador del Nottingham Forest; lo presentaron como toda una estrella

Daniel Muñoz decidió tomarse un nuevo aire en su carrera en Europa, dejando atrás su exitoso paso por el Crystal Palace, y ahora dando el salto al Nottingham Forest, equipo que fue campeón dos veces de la Champions League.

El secreto a voces se hizo realidad este lunes con la presentación del lateral derecho colombiano en el cuadro rojo, con una gran bienvenida y varias publicaciones en las redes sociales del club.

"Un club que se convierte en parte de quién eres", fue el mensaje con el que se hizo oficial la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest, que será su tercer equipo en Europa, el segundo en Inglaterra, permaneciendo aún en la competitiva Premier League.

The ink is dry. 🖋️ pic.twitter.com/4mefRLf8eM — Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026

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Extraoficialmente se habla que la transferencia se hizo por 22 millones de libras esterlinas, y que el antioqueño firmó un contrato hasta el año 2029, con opción de extenderlo hasta el 2030.



Por su parte, el Crystal Palace también se reportó en sus redes sociales, informando que "podemos confirmar que Daniel Muñoz ha completado una transferencia permanente a Nottingham Forest", y de paso destacando lo hecho en su estadía en el elenco de Londres. "Todo el mundo en Selhurst Park le agradece su servicio y le desea lo mejor", acompañado de una foto con los tres títulos que ganó.

Así le fue a Daniel Muñoz en Crystal Palace

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Fue una etapa dorada tanto en lo individual como en lo colectivo. Tras su llegada en el curso 2023-24, donde firmó 16 apariciones y 4 asistencias en liga, el lateral colombiano no tardó en adueñarse del carril derecho gracias a su despliegue físico y constante proyección ofensiva. En la campaña 2024-25 alcanzó un rendimiento formidable disputando 46 partidos globales, registrados con 6 goles y 8 asistencias, siendo pieza clave para que el conjunto de Londres conquistara la FA Cup y posteriormente la Community Shield en 2025. Su regularidad en la Premier League y la efectividad en copas nacionales lo transformaron en un referente indiscutible para la afición 'Eagles'.

Manteniendo esa línea ascendente, la temporada 2025-26 reafirmó su jerarquía en el plano continental e internacional. Muñoz disputó otros 46 encuentros en el año, aportando 5 anotaciones y 4 pases de gol distribuidos entre liga, copas locales y torneos europeos. Su momento cumbre llegó al coronarse campeón de la Conference League 2026 en Leipzig, sumando un título europeo inédito a la vitrina del club inglés. Con un balance global acumulado de 108 compromisos oficiales, 11 goles, 16 asistencias y tres trofeos levantados con el Crystal Palace, el carrilero antioqueño ha dejado una huella imborrable en el fútbol británico, demostrando una capacidad idónea para impactar en ambas áreas y competir al máximo nivel.