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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal no solo los hace, también los 'pone'; vea sus dos asistencias con Flamengo

Jorge Carrascal no solo los hace, también los 'pone'; vea sus dos asistencias con Flamengo

El colombiano estuvo imparable en la noche de este domingo, anotando un gol y poniendo dos asistencias para el 'mengao', en la goleada frente a Mirassol, por el Brasileirao.

Por: AFP
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jorge Carrascal en duelo con Flamengo, por el Brasileirao.
Jorge Carrascal en duelo con Flamengo, por el Brasileirao.
Foto: X de Flamengo.

El Flamengo puso al rojo vivo la lucha por el liderato del Brasileirão tras golear este domingo fuera de casa al Mirassol por 5-1, en partido de la 23ª jornada del torneo que deja al conjunto carioca a un paso de igualar al Palmeiras en la cima.

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En uno de los tres duelos de esta jornada entre dos equipos inmersos en los octavos de final de la Copa Libertadores, el Flamengo impuso su superioridad ante un Mirassol que con la derrota, vuelve a la zona de descenso.

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Pese a jugar con un once mixto, el Flamengo no tuvo rival en el césped, liderado por un Jorge Carrascal que participó en cuatro de los tantos rojinegros.

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El atacante colombiano abrió el marcador en el minuto 22, y en la segunda, Luiz Araújo (53'), Pedro (56' y 66') y Samuel Lino (74') marcaron para el Flamengo.

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El defensa João Victor (77'7) marcó el tanto del honor para los locales.

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