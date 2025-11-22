José Mourinho, DT de Richard Ríos, advierte en Benfica; “después no pregunten por qué no juegan”

Benfica le ganó 2-0 al Atlético Club en la cuarta ronda de la Copa de Portugal en un partido en el que el colombiano Richard Ríos marcó su primer gol con la camiseta del cuadro luso, en su experiencia en Europa. Sin embargo, a pesar de la anotación y el buen desempeño del antioqueño, quie entró en el segundo tiempo, el técnico José Mourinho se mostró enojado con el rendimiento de la mayoría de sus dirigidos.

Las declaraciones en rueda de prensa del experimentado entrenador no ocultó su rabia y se lo dejó saber publicamente a sus jugadores, a quienes apuntó por no tomarse "en serio" el compromiso de Copa frente al modesto rival.



José Mourinho explotó con sus jugadores del Benfica

El técnico contó de arranque que "hubo muchos jugadores que no se tomaron en serio el partido y no lo afrontaron como debían. Al descanso hice cuatro cambios, pero quería hacer nueve", detalló de entrada, agregando que se lo hizo saber a sus dirigidos: "les dije a los dos que se tomaban el partido en serio que quería que siguieran en el campo. Los otros nueve no".

Pero José Mourinho no se detuvo ahí y les mandó un mensaje público para cuando no tengan minutos en el Benfica luego de su mala presentación. "Ya les he dicho a algunos que no vengan a preguntarme por qué no juegan. Hay aspectos de su actitud que son inaceptables".

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal Getty Images

De hecho, con su experiencia se sabe que normalmente el técnico maneja esos enojos en la interna del camerino, y eso lo reconoció el timonel portugués, pero vio necesario hacer el llamado de atención luego del mal juego y la irregularidad de su equipo.



"Lo que no funcionó fueron los jugadores que estaban en el campo. No quería señalar a nadie porque es algo que debería hacerse internamente, pero para sacar a algunos de los jugadores que quería, era necesario cambiar el sistema. Y tuvimos jugadores que, desde el primer minuto, no estuvieron", cerró José Mourinho sobre el partido del Benfica contra Atlético Club, por la cuarta ronda de la Copa de Portugal.

La calentura de Jose Mourinho con algunos de sus jugadores en Benfica, a pesar de la victoria por 2-0 ante Atlético de Portugal, de la tercera división, por la Copa de Portugal 🇵🇹😠



💬 "Hubo muchos jugadores que no se tomaron en serio el partido y no lo afrontaron como debían.… pic.twitter.com/HqEZDNtRC5 — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2025

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Benfica y Richard Ríos?

Este martes 25 de noviembre el mediocampista antioqueño tendrá acción en la Champions League, visitando en Países Bajos al Ajax, a las 12:45 p.m. (hora colombiana), por la fecha 5 de la fase liga del certamen internacional de la UEFA.

Cabe recordar que este compromiso del Benfica será entre el penúltimo y el último de la tabla de posiciones, urgidos por una victoria ya que suman 0 puntos en la edición de la Liga de Campeones.