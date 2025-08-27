Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y la jugada que hizo prender las alarmas en Fenerbahçe y la Selección Colombia

Jhon Durán y la jugada que hizo prender las alarmas en Fenerbahçe y la Selección Colombia

El delantero colombiano fue a disputar un balón en el área en Benfica vs. Fenerbahçe, pero terminó quejándose de un fuerte dolor. ¡Acá la jugada de Jhon Durán!

La acción en la que Jhon Durán terminó quejándose de dolor y que prendió las alarmas en Fenerbahçe.
La acción en la que Jhon Durán terminó quejándose de dolor y que prendió las alarmas en Fenerbahçe.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 05:10 p. m.