Jhon Durán y la jugada que hizo prender las alarmas en Fenerbahçe y la Selección Colombia

Jhon Durán jugó los últimos 25 minutos en la derrota 1-0 del Fenerbahçe en su visita al Benfica, en la búsqueda de un lugar en la fase de liga de la Champions League 2025/2026. No obstante, por más que su escuadra lo intentó, terminó perdiendo 1-0 con el equipo portugués y quedó sin esa opción. De otro lado, el delantero colombiano de los 'canarios amarillos' prendió las alarmas.

En una de las últimas jugadas del partido en el estadio Da Luz, Durán fue en la búsqueda del balón en el área, pero en su intento terminó visiblemente adolorido. El número '10' del Fenerbahçe inmediatamente se tiró al césped de juego, quejándose y agarrándose la parte posterior de su pierna derecha.

Esta acción encendió las alarmas no sólo en su club, sino también en la Selección Colombia, ya que se acerca la convocatoria para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Los partidos de la 'tricolor' serán contra Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en Maturín, y Jhon Jáder es uno de los fijos en los citatorios de Néstor Lorenzo.



Acá la jugada donde Jhon Durán se quejó de dolor en Benfica vs. Fenerbahçe:

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Jhon Durán se lesionó en la última jugada del partido ante Benfica. ¿Peligra su participación en #EliminatoriasSudamericanas?



