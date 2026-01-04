Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó, pero Betis fue goleado por Real Madrid; derrota 5-1

Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó, pero Betis fue goleado por Real Madrid; derrota 5-1

Duro tropiezo en el estadio Santiago Bernabéu para el equipo de los colombianos, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, quienes estuvieron desde el arranque.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra el gol de Betis contra Real Madrid, por La Liga de España
Getty Images

