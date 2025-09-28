Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gol y asistencia en Real Betis vs. Osasuna

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gol y asistencia en Real Betis vs. Osasuna

El delantero colombiano atraviesa un buen momento con el conjunto ‘bético’, con el que ya suma tres anotaciones en la Liga de España.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de sept, 2025
Juan Camilo Hernández, delantero colombiano de Real Betis
@cuchohernandez/Instagram

