Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gol y asistencia en Real Betis vs. Osasuna

Por la séptima fecha de la Liga de España, Real Betis se enfrentó a Osasuna en el estadio La Cartuja, con el delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández como titular. En contraste, Nelson Deossa no fue convocado para este encuentro debido a una lesión en el tobillo.

A los 19 minutos, Abde Ezzalzouli abrió el marcador para los dirigidos por Manuel Pellegrini. La jugada nació de un error defensivo que Pablo Fornals aprovechó para asistir al ‘Cucho’. En lugar de rematar, el colombiano prefirió habilitar a su compañero, quien definió de pierna derecha para poner el 1-0.

Sobre los 38 minutos volvió a aparecer Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, esta vez para hacer lo que mejor sabe: anotar. Con un potente remate de pierna derecha desde el borde del área, el colombiano venció a Sergio Herrera y amplió la ventaja del Betis. Con este tanto, ‘Cucho’ alcanzó las tres anotaciones en lo que va de la presente edición de LaLiga.



Vea la asistencia de Juan Camilo Hernández con Real Betis

¡GOOOL DE REAL BETIS!



Pase hacia atrás que le llegó a Abde Ezzalzouli y marcó el 1-0 contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisOsasuna pic.twitter.com/ZVUnj0qGA8 — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Vea el gol de 'Cucho' Hernández con Real Betis

¡REAL BETIS AMPLIÓ LA DIFERENCIA!



Cucho Hernández definió desde fuera del área y puso el 2-0 contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisOsasuna pic.twitter.com/NuzQWrrcVH — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025