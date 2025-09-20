Juan Camilo 'Cucho' Hernández, entre los sudamericanos destacados por su gol con Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Colombia) y Giovani Lo Celso (Argentina): El Real Betis inauguró la quinta jornada de la Liga española con un triunfo ante la Real Sociedad (3-1) el viernes.

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue una de las figuras más destacadas del encuentro al facturar por segunda ocasión consecutiva.

El delantero 'madrugó' al rival (7) para abrir el marcador con una soberbia definición a un servicio del argentino Giovani Lo Celso.

Con ello, Hernández sumó su segunda diana en la presente temporada y llegó a siete tantos en 21 partidos disputados con la camiseta del Betis.

Publicidad

Por su parte, Lo Celso sumó su segunda asistencia de la temporada.

El argentino, que había sido despedido con una pitada por la hinchada bética en la derrota ante el Athletic de Bilbao (2-1), fue elogiado por el entrenador Manuel Pellegrini al haber cuajado "un partidazo completo".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis. AFP

Publicidad

"Lo de Gio, la última vez que salió acá (en la Cartuja)... un jugador de su calidad no puede salir pitado por la hinchada y la hinchada se equivoca un poco", dijo el preparador chileno.

"No vamos a pretender que sea socio de Amrabat o Marc Roca, jugadores de ida y vuelta, pero creo que físicamente debe dar más de lo que estaba dando. La hinchada se lo hizo sentir, pero lo más importante es que lo captó y lo entendió. Hizo un partidazo", explicó Pellegrini en rueda de prensa tras el encuentro.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue titular y jugó el partido completo, mientras Lo Celso disputó 86 minutos antes de ser reemplazado. También salieron de inicio los brasileños Natan y Antony. Por su parte, el argentino Valentín Gómez ingresó de cambio en la segunda mitad.