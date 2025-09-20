Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, entre los sudamericanos destacados por su gol con Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, entre los sudamericanos destacados por su gol con Real Betis

En la victoria 3-1 sobre Real Sociedad, el delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, fue clave y respondió a la confianza que recibió del entrenador.

Por: AFP
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, anotó contra Real Sociedad, en La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, anotó contra Real Sociedad, en La Liga
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad