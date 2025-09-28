Increíble gol de arco a arco en la segunda división de Argentina; vea el video

El fútbol argentino vivió un momento inolvidable en el partido de ayer entre San Telmo y Gimnasia de Jujuy, cuando el portero Joaquín Enrico se convirtió en protagonista con un gol de arco a arco. La jugada ocurrió en el primer tiempo, cuando Enrico se disponía a iniciar un ataque para su equipo. El balón recorrió toda la cancha, picó en el área contraria y sorprendió al guardameta de Gimnasia de Jujuy, que no logró reaccionar a tiempo.

El gol desató la euforia de los hinchas de San Telmo, que celebraron como si se tratara de un tanto decisivo de campeonato. Incluso sus compañeros corrieron a abrazarlo, reconociendo la rareza y espectacularidad de la anotación.

El tanto de Enrico fue clave para sellar la victoria por 3-2, sumando tres puntos vitales en la lucha por subir puestos en la tabla y alejarse de la zona baja. El gol rápidamente se volvió viral en redes sociales y ya es considerado uno de los mejores de la temporada en la Primera Nacional, destacando por su potencia y precisión.



Vea el video del gol

¡¡DE ARCO A ARCO!! El gol de Enrico para el 2-0 de San Telmo ante Gimnasia de Jujuy. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/tKE5rRysoH — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2025