Kylian Mbappé afina la puntería contra un rival al que ya le tiene la medida: Olympique Marsella

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se mostró contento de volver a medirse al Olympique Marsella (OM) y recordó que le marcó "bastantes goles" (10) como jugador del PSG y del Mónaco durante ocho temporadas.

"Marqué bastantes goles contra el OM (...) Está genial reencontrarse con equipos franceses. Además, jugamos en el (Santiago) Bernabéu, será un buen partido. Hace tiempo que no juegan la Champions League (tres temporadas). Espero que me traiga buenos recuerdos", dijo Mbappé, en unas declaraciones difundidas este domingo por el canal 'TF1'.

Kylian Mbappé, celebrando un gol contra Real Oviedo Foto: AFP

Así el registro de goles que le ha marcado Mbappé al Omypique Marsella:

El atacante anotó nueve goles al Marsella con la camiseta del PSG (2017-2024) y uno con la del Mónaco (2016-2017). 'Kyky' ganó 14 y empató dos de los 16 partidos en los que se midió al OM.

El delantero francés además destacó que el equipo del sur de Francia -campeón de Europa en 1993- "ha cambiado bastante" gracias al "nuevo proyecto de Medhi Benatia (director deportivo del OM)", que es su "amigo".



¿Cuándo es Real Madrid vs. Olympique Marsella por Champions League?

Será este martes 16 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu y la pelota rodará en el escenario de la capital de España a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.