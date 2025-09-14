Al Girona de Yaser Asprilla se le escapó la victoria en la última acción: 1-1 contra Celta de Vigo

Un tanto de Borja Iglesias en el minuto 91, tras un infantil penalti cometido por el veterano Daley Blind sobre Javi Rueda al intentar despejar el balón, evitó el primer triunfo del Girona en Balaídos, donde sobrevivió hasta ese momento por la estelar actuación del arquero argentino Paulo Gazzaniga, decisivo con varias paradas prodigiosas. En Girona fue titular y jugó todo el partido Yaser Asprilla, mientras que Jhon Solís hizo lo propio a partir del minuto82.

El Girona se presentó en Balaídos con la obligación de disipar sus dudas tras firmar el peor arranque de su historia en la máxima categoría. A ese escenario se sobrepuso el equipo de Míchel, favorecido por el tempranero tanto del ucraniano Vladyslav Vanat.

El exfutbolista del Dinamo de Kiev, fichado por una cifra cercana a los 17 millones de euros, se estrenó en LaLiga marcando en su primer disparo a puerta, un tiro cruzado que hizo inútil la estirada del rumano Ionut Radu. El Celta reclamó falta de Blind sobre Jutglà en el inicio de la jugada, pero el cántabro Adrián Cordero dio validez al tanto visitante.

El 0-1 añadió más presión al Celta. El equipo de Claudio Giráldez se aceleró y apenas generó peligro. Le faltó precisión en el último pase. En todas las acciones de ataque entró en escena Ferran Jutglá. El exatacante del Brujas sigue sin ver puerta como celeste. Aporta trabajo, combina bien, pero de momento le falta lo que se le pide a un delantero: gol.

Y eso que pisó mucho el área del Girona. Sobrepasado el minuto 20, no llegó por centímetros a rematar de cabeza un gran centro de Mingueza. Y en la recta final amenazó con tres disparos. Dos se le fueron desviados. El otro lo sacó Gazzaniga con una espectacular mano.

Nada más arrancar el segundo tiempo, el portero argentino volvió a privar del gol a Jutglà con otra espectacular mano. El duelo cogió color celeste. El Girona era incapaz de salir de su área porque el balón apenas le duraba en su poder. Pero en un rápido contraataque, Vanat rozó el doblete.

Giráldez metió más pólvora en ataque. Borja Iglesias y Bryan Zaragoza sustituyeron a Jutglà y Pablo Durán. Michel también refrescó su once. De una pérdida de Bryan Gil nació otra grandísima oportunidad para el Celta. Gazzaniga sacó el potente disparo de Mingueza para mantener el 0-1.

A falta de 15 minutos, una salida en falso del argentino casi la aprovecha Starfelt, que acababa de entrar en el campo, para empatar. El choque estaba abierto. Los cambios mejoraron al Girona. Radu evitó la sentencia de Asprilla. El Celta siguió empujando y en el último suspiro se encontró con un regalo de Blind. Borja Iglesias no falló desde los once metros. Lo había merecido el equipo de Giráldez, que casi firma el 1-2 con un remate lejano de Mingueza tras un despeje del meta visitante.



Ficha técnica:

1 Celta: Ionut Radu; Manu Fernández (Javi Rueda, min.79), Carlos Domínguez, Javi Rodríguez (Starfelt, min.70); Carreira, Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza, Aspas (Hugo Álvarez, min.70), Pablo Durán (Bryan Zaragoza, min.59) y Jutglá (Borja Iglesias, min.59).

1 Girona: Gazzaniga; Arnau (Francés, min.66), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín (Solís, min.82), Azz-Eddine Ounahi (Van de Beek, min.81); Yaser Asprilla, Joel Roca (Portu, min.46) y Vanat (Bryan Gil, min.66).

Goles: 0-1, m,12; Vanat, 1-1, m.91 Borja Iglesias (p)

Árbitro: Adrián Cordero (comité cántabro). Amonestó a Azz-Eddine Ounahi (min.26) y Francés (min.79) por parte del Girona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 18.862 espectadores.