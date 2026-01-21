Juan Carlos Osorio ganó título con Remo, en Brasil, recibió cariñoso mensaje y quedó una advertencia

En el fútbol de Brasil los colombianos son protagonistas desde este primer mes de 2026 y así se comprobó con el título logrado por Juan Carlos Osorio, quien llegó para la presente temporada al Remo FC, ascendido al Brasileirao y que cuenta en sus filas con el volante Víctor Cantillo.

El conjunto de la Amazonía venció al Águia de Marabá por 2-1, en una comentada remontada, y ganó de esa forma el título de la Supercopa Grão-Pará. El risaraldense fue destacado por los medios, como 'Globo Esporte', y desde ya existen expectativas de lo que puede ser la campaña del conjunto en mención.

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano del Remo de Brasil Remo Oficial

En las redes sociales del Remo se mostró el beneplácito por el primer logro del colombiano sentando en la banquillo del club y se leyeron comentarios positivos de parte de los hinchas.



Pero además de eso, lo que llamó la atención en Instagram fue el mensaje que dejó Ivonne Gómez, quien acompañó a Osorio en el propio gramado a la hora de la celebración y también en una cena con otros integrantes del cuerpo técnico.

"Procesos individuales, personales que vivimos, que nadie observa sino en los triunfos, a veces Dios manda los frutos no en los tiempos que esperamos sino en sus propios tiempos, hace 2 años pasamos a la final dejando un resultado y el camino para el triunfo con el Club Athletico Paranaense, procesos que no se vieron desde afuera, pero Dios los ve", escribió Gómez, quien evocó otro momento vivido por el otrora timonel de Millonarios, Nacional, Once Caldas y América, en el balompié brasileño.

Pero la mujer no se quedó ahí, sino que también lanzó una advertencia y dejó una denuncia para los seguidores del experimentado DT, que están pendientes de sus actuaciones. "Juan Carlos Osorio no te etiqueto porque no tienes redes sociales. Son creadas por otras personas, que no tienen permiso. Club Remo va emitir un comunicado informando que no tiene redes", finalizó.