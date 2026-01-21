Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio ganó título con Remo, en Brasil, recibió cariñoso mensaje y quedó una advertencia

Juan Carlos Osorio ganó título con Remo, en Brasil, recibió cariñoso mensaje y quedó una advertencia

Juan Carlos Osorio asumió un nuevo cargo en el fútbol brasileño y en Instagram aparecieron para él unas palabras sentidas, de una persona cercana y que lo acompaña en este reto.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio, director técnico del Remo, de la primera división brasileña
Juan Carlos Osorio, director técnico del Remo, de la primera división brasileña
Foto: X/@ClubeDoRemo

Publicidad

Publicidad

Publicidad