"Mi mejor sueldo fue en Millonarios, eran 12 millones y quedaron debiendo nueve meses"

Javier Araújo jugó fútbol profesional por más de una década. Hizo parte de selecciones Colombia en categorías juveniles. Se hizo conocer en Once Caldas de Manizales, con el que salió campeón de Copa Libertadores en 2004, también pasó por otros clubes del balompié de nuestro país como Millonarios, Atlético Huila, Equidad y Boyacá Chicó y en el exterior defendió los colores de Juan Aurich, de Perú.

Tras su retiro en 2014, el otrora volante de 41 años se dedicó a sus asuntos particulares y estuvo vinculado inicialmente al desaparecido Valledupar, primero como jugador y después como entrenador de la Sub-20. Ahora, ya sin ningún tipo de precaución, Araújo habló con Gol Caracol y tocó temas sin tapujos, yendo directo y al grano.

"A mí me retiraron del fútbol (risas). Un día, estando en Valledupar, el técnico de ese entonces, que era Nilton Bernal, nos dijo a mí y la 'Perra' (Armando) Carrillo que ya estaba bien, que querían que fuéramos los técnicos de la Sub-20. Hasta ahí jugué", contó inicialmente el talentoso '10' que hizo parte del seleccionado colombiano, que en el año 2003 salió tercero en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes.

Hoy ya en plena madurez se refirió con respecto a su situación personal, después de haber cumplido su sueño de niño de llegar al profesional y de haber colgado los guayos. "El fútbol no dejó mucho dinero, no como para vivir sin trabajar. Sí tengo una base, algunas propiedades, me doy mis gustos con mi familia, pero no es la locura, como antes. Ya no soy de decir un jean de uno o 2 millones de pesos, ya no nos da la situación para eso", relató Araújo, con total sinceridad.



Javier Araújo Millonarios Colprensa

Pero el cesarense fue más allá y siguió con sus palabras. "Cuando jugamos no era una locura el sueldo. Mi sueldo más grande fue en Millonarios con 12 millones mensuales, pero dejaron de pagar 9 meses. Ahí, para poder irme al Huila, yo firmé un finiquito y a las semanas fue que se dio la venta del club".

Otros temas de interés con Javier Araújo

¿Los futbolista viven una vida durante su carrera y otra después del retiro?

"El fútbol te da muchas facilidades, pero después ese cambio que experimentas te sacude. Te crees muchas cosas y ahora que estuvimos en el Senior Máster en Medellín uno se da cuenta que unos tienen, pero la mayoría viven o vivimos una realidad al finalizar las carreras".

¿El tema salarial ahora es distinto?

"Sí, claro. Ahora con uno o dos buenos torneos, un jugador gana 20, 30, 40 o 50 millones de pesos, eso con un sueldo medio y otros que ganan muchísimo más que eso. Pasa también que el futbolista se las cree y luego, aterriza".

¿Se arrepiente de algo que hizo o dejó de hacer en su carrera en el profesionalismo?

"Quizá hablando con compañeros, el fútbol ha demostrado que si uno se hubiera cuidado y preparado mejor, se hubiera podido jugar tres o cuatro años más. Y no, que el fútbol se nos hubiera acabado a los 32 años".

¿A qué se dedica en la actualidad?

"He trabajado por el deporte en Codazzi, en Cesar. Recientemente llevamos la primera C, tuvimos Baby Fútbol y otras actividades más. Y ahora soy coordinador de sede de los Juegos Parasudamericanos de Colombia 2026".

Vea acá la entrevista completa con Javier Araújo