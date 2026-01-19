Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio ganó un título en Brasil con su nuevo equipo; hablan de debut a lo grande

Juan Carlos Osorio ganó un título en Brasil con su nuevo equipo; hablan de debut a lo grande

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio comenzó su nuevo etapa en el fútbol brasileño, con el recien ascendido Remo FC, con el que ya ganó un trofeo y lo destacan por su labor.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ene, 2026
Juan Carlos Osorio
Juan Carlos Osorio, técnico colombiano del Remo de Brasil
