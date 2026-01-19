Juan Carlos Osorio ganó un título en Brasil con su nuevo equipo; hablan de debut a lo grande

El Remo FC confió en la experiencia del técnico colombiano Juan Carlos Osorio para liderar su regreso al Brasileirao, y mientras se ponen a punto para el campeonato de ese país, el risaraldense ganó su primer partido y de paso consiguió un título.

Por eso, 'Globo Esporte' dio detalles de lo que fue la presentación del entrenador de nuestro país, destacando que "debutó oficialmente con el equipo azul con el título de la Supercopa Grão-Pará, derrotando al Águia en una remontada en el estadio Mangueirão".



Juan Carlos Osorio ganó un título en Brasil

El citado medio anteriormente calificó el estreno del entrenador colombiano con el Remo como "a lo grande, con un título que celebrar. El equipo blanquiazul venció al Águia de Marabá por 2-1, remontando, con un gol clave del debutante el domingo 18 por la tarde".

Con eso, Juan Carlos Osorio debutó en su nuevo equipo en el fútbol internacional, pero ahora tendrá retos más complicados. Primero en el campeonato Paraense y luego en el Brasileirao, donde deberá competir con grandes equipos como Flamengo, Palmeiras, Gremio, Cruzeiro, entre otros.

En sus declaraciones luego de ganar el título con el Remo FC, el entrenador risaraldense puntualizó en su trabajo, mencionando en que "en las dos primeras semanas de trabajo, nos centramos en dos puntos. Primero, que los atletas volvieran a entrenar a diario y mejorar su condición física y fisiológica para correr, saltar, girar, esprintar", pero también se animó a dar un porcentaje de su labor. "Diría que estamos al 70%, quizás, siendo optimista. Espero que mejoremos un 20% o un 30% más y nos convirtamos en un mejor equipo", agregó.



Juan Carlos Osorio, técnico colombiano del Remo de Brasil - Foto: Remo FC Oficial

Pero lo más relevante es que Juan Carlos Osorio se mostró con expectativa y emocionado por estar nuevamente en el fútbol de Brasil, donde ya dirigió al Sao Paulo y al Athletico Paranaense. "Como dije, desde mi llegada, es la segunda mejor liga del mundo, después de la Premier League. Por eso necesitamos una plantilla bien estructurada. Seguiremos buscando maneras de reforzarla, especialmente a este grupo de 20 o 25 jugadores que serán la base del equipo para competir en el Campeonato Brasileño, la Copa y el campeonato estatal".

El próximo partido del Remo FC, dirigido por el colombiano, será este sábado 24 de enero contra el Bragantino, a las 2:00 p.m., en el arranque del campeonato Paraense.