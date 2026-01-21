Jugó en Nacional, su equipo lo borró y ahora podría volver al fútbol sudamericano

Un jugador con pasado reciente en Atlético Nacional es noticia en la actual ventana de transferencias. Tras no renovar su préstamo con la institución 'verdolaga' se marchó con destino al club dueño de sus derechos deportivos, pero en su vuelta no todo fue como esperaba, al punto, que lo 'borraron' del plantel y deberá buscar otro equipo. El personaje en cuestión es Camilo Cándido y quien hace parte del Cruz Azul.

El lateral uruguayo, de 30 años, reportan en la página 'Vamos Cruz Azul' "no tiene lugar en la plantilla de Nicolás Larcamón, que cuenta con Rodolfo Rotondi y Omar Campos en dicha posición. El 'charrúa' entrena por separado en las instalaciones de La Noria, mientras en las últimas horas vuelven a surgir novedades por su futuro".

Camilo Cándido, jugador de Atlético Nacional. X de @nacionaloficial

Tras conocer estos detalles, el camino de su próximo destino deportivo marcó la Mayor League Soccer (MLS), especialmente el Houston Dynamo, pero ahora la hoja de ruta cambió e indica que sería el fútbol sudamericano. El Coritiba, el club que buscaría su incorporación para este 2026.



"La salida de Cruz Azul de Camilo Cándido toma otra ruta. Houston sólo preguntó por el uruguayo, no es parte de la negociación por Bogusz. Coritiba de Brasil tomó la delantera con mayor interés por el lateral“, escribió el periodista Carlos Ponce de León en su cuenta en 'X'.



La situación de Camilo Cándido en la 'máquina cementera'

"Volvió del préstamo de Atlético Nacional (no usó su opción de compra) y cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2026. Con un valor de mercado aproximado de un millón de dólares, el uruguayo podría salir de Cruz Azul tanto en calidad de préstamo como a través de una venta de bajo coste", se leyó en el informe de 'Vamos Cruz Azul'.



¿Cómo le fue a Camilo Cándido en su paso por Atlético Nacional?

El uruguayo tuvo figuración por la banda en la escuadra 'verdolaga', siendo un jugador polivante. Jugó todo el 2025, logrando la Superliga y Copa BetPlay. En este último torneo tuvo una participación destacada.

Pero a pesar de su buen rendimiento y su deseo de quedarse en Atlético Nacional, el 'rey de copas' colombiano decidió no extender su préstamo por falta de acuerdo económico con Cruz Azul, club dueño de sus derechos deportivos.